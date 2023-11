Une marche autour de Tahiti contre les violences faites aux femmes

Opération sensibilisation à Taravao pour la Journée des droits de l’enfant Autre journée internationale, autres évènements, le 20 novembre prochain. Pour marquer la journée internationale des droits de l’enfant, la même DSFE, en collaboration avec les ministères de l’Éducation, de la Santé et de la Jeunesse, organise la journée Te tama o te Tura au complexe sportif de Taravao. Plusieurs centaines d’élèves de Tahiti devraient y converger pour aller à la rencontre de « partenaires associatifs et institutionnels » capable de les informer sur leurs « droits et devoirs » et « développer leur esprit de citoyenneté ». « L’événement reste ouvert au grand public, soulignant ainsi l’importance de la sensibilisation collective », précise le gouvernement. À noter que le RSMA organise en parallèle, le samedi 18 novembre, une journée récréative en faveur des enfants issus de foyers et de centre comme le Village d’enfants de Papara.