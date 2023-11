Jeux du Pacifique : Keha Desbordes et Keala Tehahetua porteront le drapeau du fenua

Le COPF a choisi deux jeunes pour porter le drapeau rouge et blanc lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux du Pacifique, prévue le 19 novembre aux îles Salomon : la pongiste Keala Tehahetua, 17 ans, et le nageur Keha Desbordes, 19 ans. Malgré leur jeune âge, ils font figure de solides espoirs de médaille(s) pour la sélection tahitienne.

Ils étaient déjà les visages de la relève tahitienne, dans un clip promotionnel réalisée pour la candidature du fenua à l’organisation des Jeux du Pacifique 2027. En attendant de briller à domicile, les voici nommés porte-drapeaux de l’édition 2023, qui débute en fin de semaine aux îles Salomon. Le 19 novembre au soir, Keha Desbordes et Keala Tehahetua défileront en tête de délégation.

Un nageur fier et ambitieux

« Ça m’a fait plaisir de savoir que c’est un nageur, car notre discipline n’est pas très reconnue en Polynésie donc ça fait plaisir qu’ils aient pensé à nous », sourit Keha, qui a appris la nouvelle en stage de préparation. Le nageur de Pirae se dit « fier de pouvoir porter les couleurs de mon pays », mais concède ressentir « aussi beaucoup de pression, car tu te dis que c’est toi qui vas porter ces couleurs devant toutes les autres nations ».

Le jeune homme, qui a des origines des Tuamotus par sa mère et Kanak par son père (il retrouvera d’ailleurs des cousins dans les équipes calédoniennes de handball et de volley-ball), connaît bien les projecteurs, puisqu’il a participé cette année au concours Mister Tahiti.

Côté sportif, le récent lauréat des interclubs avec Pirae vise « quatre médailles, en tout cas le maximum possible », pour ses premiers Jeux. Face à « de costauds adversaires, surtout les Calédoniens », cet étudiant en Staps sera engagés sur les 50 et 100 mètres papillon, les 50, 100 et 200 m nage libre, le 50 et 100 m dos et sur trois relais. Un programme condensé sur cinq jours, durant la première semaine de compétition.

Une pongiste « tête en l’air, souriante et motivée »

Ces solides ambitions, on les retrouve aussi du côté du tennis de table, l’autre heureuse fédération à hériter d’un porte-drapeau, une en l’occurrence, avec Keala Tehahetua, élève de terminale. « Avec sa sœur jumelle, Kelley, elles peuvent viser une médaille d’or en simple, en double et par équipes », souligne le directeur technique du ping’ local, Alizé Belrose. Il décrit une jeune fille « passionnée », qui s’entraine « au minimum quinze heures par semaine pour se préparer ».

Cette nomination comme porte-drapeau est donc, « une consécration, elle est contente de représenter son pays ».

Cette personnalité « un peu tête en l’air, toujours souriante et motivée », selon celui qui l’a découverte lors d’un tournoi scolaire en 5e, « a toutes les raisons de croire en ses rêves ». « Elle peut atteindre beaucoup de réussite dans la vie et dans le sport, j’espère au niveau national, voir pourquoi pas plus haut », sourit Alizé Belrose.

En ce sens, Keala s’envolera l’an prochain pour concilier études et sports en Métropole. « Elle espère améliorer son niveau et travailler dans le sport », précise le directeur technique. Mais l’avion pour Paris attendra : il y a d’abord celui pour Honiara, via Fidji, qui soit s’envoler mercredi matin avec le gros de la délégation tahitienne. Au total, 291 sportifs défendront les couleurs du fenua pendant la quinzaine salomonaise.