Inscriptions à l’UPF du 20 juin au 1er juillet

L’unique période pour s’inscrire à l’UPF est ouverte ce lundi 20 juin et jusqu’au 1er juillet. Les personnes ayant déjà été inscrites à l’Université de Polynésie française au moins une fois peuvent le faire du 20 au 24 juin, tandis que ceux qui s’inscrivent pour la première fois peuvent le faire du 27 juin au 1er juillet. L’UPF met en garde : tout se fait sur demarches-simplifiees.fr. Une hotline est ouverte au 40 803 999 du 20 juin au 8 juillet.

Ça commence ce lundi 20 juin et jusqu’au 1er juillet : les étudiants et futurs étudiants de l’Université de Polynésie française sont appelés à se rendre sur la plateforme demarches-simplifiees.fr pour effectuer leurs démarches administratives d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023. L’UPF met en garde sur les dates : il n’y a qu’une seule période d’inscription contrairement à d’autres années. Tous ceux qui ont déjà été inscrit une fois à l’UPF sont invités à le faire du 20 au 24 juin et ceux qui s’inscrivent pour la toute première fois peuvent le faire du 27 juin au 1e juillet. Pour plus de détails il faut se rendre sur le site web de l’UPF ou appeler la hotline ouverte du 20 juin au 8 juillet, au 40 803 999.

Du 8 juillet au 8 août, l’UPF ferme complètement ses portes et ne répondra donc pas aux appels ou aux messages pendant cette période. La rentrée universitaire des étudiants est prévue le 22 août.

