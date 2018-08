Inscriptions ouvertes pour le 14ème Hura Tapairu

La 14ème édition du Hura Tapairu se déroulera du 21 novembre au 1er décembre prochain. Les groupes de danse peuvent déjà s’inscrire auprès de la Maison de la culture.

Le Heiva s’est terminé il y a un peu plus d’un mois. Place maintenant à l’autre compétition de danse très attendue de Polynésie : le Hura Tapairu. La 14ème édition aura lieu du 21 novembre au 1er décembre prochain. Ainsi la Maison de la culture appelle dès à présent les troupes, écoles et associations à venir s’inscrire auprès de la cellule production. L’année dernière, 38 groupes s’étaient inscrits au concours et c’est Tamariki Poerani qui était sorti vainqueur, après avoir remporté le Heiva la même année.