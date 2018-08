C’KDO la voiture vous fait gagner une BYD F0

C’est le grand retour du jeu C’KDO la voiture. A partir du lundi 27 août, Radio 1 et Tiare FM font gagner une BYD F0 à l’occasion des 37 ans de la première FM de Tahiti et des 24 ans de la « petite soeur » devenue aujourd’hui la radio la plus écoutée de Polynésie.

Radio 1 et de Tiare FM relancent le jeu C’KDO la voiture ! Pour célébrer l’anniversaire des deux radios, le groupe Radio 1 va mettre en jeu à partir de lundi 27 août et jusqu’au mercredi 17 octobre prochain une BYD F0 flambant neuve. Le jeu démarre lundi par SMS en envoyant BYD au 7321, mais aussi grâce aux autocollants Radio 1 et Tiare FM qui seront distribués à partir du 27 août pour un tirage au sort hebdomadaire et un tirage au sort final qui aura lieu le 17 octobre.

Les lots :

– Une voiture BYD F0 du showroom Royal Automobile

– 2 IPhone SE 32 Go

– 1 bon cadeau pour 1 nuit pour deux personnes en chambre supérieure avec 1 brunch pour deux personnes offert par l’hôtel Intercontinental Tahiti

– 1 bon cadeau pour 1 nuit pour deux personnes en bungalow avec le petit-déjeuner pour 2 personnes offert par l’hôtel Intercontinental Moorea

– 4 bons cadeaux 1 petit-déjeuner pour 2 personnes Intercontinental Moorea

– 1 bon cadeau pour 1 soirée blanche pour 2 personnes Intercontinental Moorea