Bun Hay Mean « heureux et fier de jouer ici »

Bun Hay Mean ou « Chinois Marrant » s’apprête à donner son premier spectacle en Polynésie jeudi soir sur le motu de l’Intercontinental. Mais avant son spectacle, l’humoriste s’est d’abord accordé quelques jours pour visiter un fenua qui l’a déjà conquis.

Bun Hay Mean est arrivé lundi soir en Polynésie pour son unique représentation de jeudi sur le motu de l’Intercontinental Tahiti. C’est la première fois que l’humoriste se produit sur le fenua. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Bun Hay Mean n’est pas déçu d’avoir fait le déplacement. « Je suis heureux et fier de me dire que l’on va jouer à 15 000 km de chez moi », s’est enthousiasmé l’humoriste mercredi matin lors d’une conférence de presse. Celui que l’on surnomme « Chinois Marrant » s’est d’ailleurs facilement adapté à la vie polynésienne.

Habitué à beaucoup voyager, Bun Hay Mean s’inspire de ses rencontres et du monde qui l’entoure. Sa visite en Polynésie devrait donc apporter quelques petites anecdotes à son spectacle. L’humoriste a d’ailleurs déjà choisi de parler des mésaventures de l’un de ses compagnons de séjour.

Dans son spectacle, Bun Hay Mean tord le cou aux clichés sur la communauté asiatique mais pas seulement. Tout le monde en prend pour son grade et tous les sujets sont malmenés. « Il faut tout tourner en dérision », affirme l’humoriste.

Les spectateurs polynésiens vont donc pouvoir découvrir l’humour incisif de Bun Hay Mean. L’humoriste a largement été plébiscité sur les réseaux sociaux par le public local. Il s’attend donc à une véritable rencontre et à un échange.

Pratique :

Dernières places en vente dans les magasins chez Radio 1 à Fare Ute, dans les magasins Carrefour et sur ticket-pacific.pf.

Le spectacle de Chinois Marrant débute à 19h30 sur le motu de l’Intercontinental avec Martino en première partie.