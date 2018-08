Le retour du Paul Gauguin dope le tourisme en juin

En juin dernier, la fréquentation touristique a augmenté de +10,1%. Selon les derniers chiffres de l’Institut de la statistique de Polynésie (ISPF), c’est la forte hausse (+63%) de la croisière qui a porté cette croissance. Le retour du Paul Gauguin, absent en juin 2017, n’y est pas étranger.

L’ISPF a publié mercredi les derniers chiffres de la fréquentation touristique pour juin 2018. Des chiffres en hausse de +10,1% par rapport à l’année précédente avec 19 372 touristes soit 1 773 de plus qu’en juin 2017. 18% de ces touristes proviennent de l’hébergement flottant qui fait un bond de +63% par rapport à juin 2017. « Ce qui porte en grande partie la croissance », note l’ISPF.

Ce retour en force de l’hébergement flottant est notamment rendu possible par le retour des rotations du Paul Gauguin, absent en juin 2017. De son côté, l’hébergement terrestre gagne +2,6% et le nombre de nuitées +17,4%. Sur le premier semestre 2018, la fréquentation touristique augmente de +5,3%. Ainsi en un an, entre juin 2017 et 2018, la Polynésie a accueilli 203 842 touristes.