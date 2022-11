Intempéries : La randonnée, dangereuse en saison des pluies

Le haut-commissaire rappelle les règles à respecter avant de partir randonner.

C’est un appel à la prudence que lance le haut-commissaire. Après le drame de Papenoo et les recherches qui ont mobilisé hier la direction de la protection civile du Haut-commissariat, pour aider des randonneurs restés bloqués dans des vallées en raison de la montée des eaux, il estime nécessaire de rappeler les règles de base. Dans un message destiné à tous il insiste sur « la nécessité de ne pas fréquenter les vallées de Polynésie française quand les conditions météorologiques ne le permettent pas. »

Ce message s’adresse aux randonneurs occasionnels, aux randonneurs chevronnés tout comme aux professionnels du secteur. Ces derniers restent responsables de la sécurité des clients qu’ils encadrent et doivent aussi faire montre d’une grande prudence.

En randonnée, il est recommandé de respecter les consignes élémentaires suivantes :

– prendre l’attache et solliciter des renseignements auprès d’un professionnel qualifié ;

– se munir d’un moyen de communication fonctionnel (GSM chargé) ;

– emporter de l’eau et des vivres en quantité ;

– disposer de vêtements imperméables et chauds.

avec communiqué