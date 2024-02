Intempéries : Vigilance orange maintenue sur la Société, l’armée en renfort à Mahina et aux îles Sous-le-Vent

La soirée de lundi, la nuit de lundi à mardi et la matinée de mardi promettent un nouvel épisode pluvieux similaire à celui que nous venons de vivre. Les sols gorgés d’eau accentuent le risque d’inondations et de débordements des rivières. La vigilance orange est donc maintenue sur l’archipel de la Société. Les forces armées sont mises à contribution à Mahina et aux Raromatai.

Météo France maintient la vigilance orange pour fortes pluies sur l’archipel de la Société. Ces dernières 24 heures, les hauteurs de la Faataua ont reçu 141 mm (litres d’eau par mètre carré), et Mahina près de 118 mm, dont 76 mm en trois heures, e « 40,8 mm rien qu’en une heure », détaille un communiqué du Haut-commissariat. Et ce n’est pas fini : « Des épisodes pluvieux sont encore attendus cette nuit et mardi, alternant avec des périodes d’accalmie. D’importants cumuls sont encore possibles localement. Ils viennent s’ajouter à des sols déjà saturés en eau, accentuant le risque d’inondations et de débordements des rivières. »

Des périodes d’accalmie « de plus en plus durables » sont attendues mardi après-midi, avec une « amélioration plus nette » mercredi.

Raiatea non plus n’a pas été épargnée : près de 205 mm en 24 heures, dont 56,6mm en une heure lundi matin ; Huahine a reçu 108 mm en 24 heures. Là aussi la pluie revient cette nuit et mardi, puis une amélioration est attendue mercredi de Maupiti à Huahine.

Selon le colonel Cécile Macarez, directrice de la Sécurité civile, on dénombrait 115 interventions pour 112 pompiers mobilisés. Elle salue les tavana et les pompiers communaux qui transmettent en direct au PC de crise les phénomènes qu’ils constatent sur le terrain.

En début d’après-midi le Haut-commissariat annonçait que l’armée allait apporter son concours. Une section d’intervention est affectée à Mahina en appui des équipes du Pays et de la mairie. Une autre section d’intervention devait effectuer une reconnaissance aérienne et être projetée aux iles Sous-le-Vent, « probablement à Tahaa » où de nombreuses routes ont été coupées, disait la directrice de cabinet du haut-commissaire, Émilia Havez.