InterContinental de Moorea : la plainte pour viol classée sans suite

Un communiqué diffusé ce mardi par Me Stanley Cross, avocat de O Oe To Oe Rima, indique que le Procureur de la République a classé sans suite la plainte pour agressions sexuelles et viol déposée le 21 août dernier par une salariée contre quatre de ses collègues, licenciés depuis.

L’avocat de la confédération syndicale organise mercredi matin une conférence de presse sur ce sujet, « en présence des quatre salariés, mis à pied le 22 août et licenciés le 23 septembre 2019, et de leurs épouses. » Ces quatre hommes, écrit leur avocat, « ayant plus de 20 ans d’ancienneté dans l’établissement, qui, entretemps, ont été licenciés pour fautes graves par la direction de l’hôtel en s’appuyant sur de simples allégations qui s’avèrent, après une enquête préliminaire diligentée par les brigades de gendarmerie de Moorea et de Faa’a clôturée le 3 octobre 2019, être proprement mensongères et outrancières. »

C’est cette affaire qui avait été à l’origine de la longue grève que l’InterContinental de Moorea a traversée du 29 août au 13 octobre, et dont la direction estimait qu’elle avait coûté 200 millions de Fcfp au groupe hôtelier.

Contacté, le directeur des hôtels InterContinental, Guillaume Epinette, indique qu’il ignore quelles suites le syndicat souhaite à présent donner à cette affaire. « Nous avons fait ce qu’il nous semblait juste de faire. Nous n’avons pas à commenter la décision du procureur, dit-il. Maintenant, s’il y a des suites, ce sera dans les mains de la justice et on respectera ce qui sera décidé. »