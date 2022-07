Interdiction d’accéder aux zones brulées de Miri et Te tavake par précaution

Interdiction d’accéder aux zones brûlées de Miri et Te tavake ou d’y stationner jusqu’au 4 juillet inclus pour tout piéton ou véhicule. Le maire de Punaauia a pris un arrêté « par précaution ».

La mairie de Punaauia prévient ses usagers par un post sur sa page Facebook : « Suite à l’incendie qui a eu lieu cette semaine » dans la zone de Miri et Te tavake, le maire de Punaauia a pris « un arrêté interdisant à tous piétons et tous véhicules d’accéder ou de stationner dans les zones brulées, jusqu’au 4 juillet inclus ». C’est par principe de précaution que cette mesure est prise, à cause de « la présence d’arbres calcinés et d’une fragilisation des sols ».