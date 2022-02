Interdiction des sacs en plastique : un label pour les commerces qui jouent le jeu, des sanctions pour les autres

Hier une vingtaine d’entités ont assisté à une réunion au cours de laquelle le collectif Nana sac plastique a présenté le programme Hopoi, qui propose une labellisation des commerces engagés contre le plastique à usage unique. Malgré l’interdiction depuis le 1er janvier, qui avait été annoncée depuis 2020, certains commerces continuent d’écouler leurs stocks de sacs plastique et s’exposent à des sanctions.

Une vingtaine de commerçants, entreprises ou encore pensions de familles ont répondu à l’appel du collectif Nana sac plastique hier matin. Dans l’amphithéâtre de la CCISM, après un rappel des enjeux environnementaux derrière l’interdiction du plastique à usage unique, ils ont découvert le programme Hopoi qui propose une labellisation aux commerces respectueux de cette loi, une reconnaissance de leur engagement offrant plus de visibilité, là où d’autres ont fait l’impasse.

Des sanctions aujourd’hui applicables

Si depuis le 1er janvier la mise à disposition de tout sac en plastique est interdite dans les commerces, un certain nombre d’enseignes continuent d’écouler leurs stocks. Or, « la loi est claire à ce sujet, rappelle Moea, membre du collectif Nana sac plastique, ils sont voués à la destruction« . Lors de la présentation donnée à la CCISM, la Diren, le ministère de l’Environnement et l’Ademe étaient présents pour rappeler la réglementation et ses conséquences. En 2020 « les sacs en plastique oxo-dégradables« , étaient interdits et entretemps « il y a eu 18 mois qui se sont écoulés, rappelle Moea, exprès pour qu’ils puissent trouver des alternatives plus respectueuses de l’environnement » jusqu’à l’interdiction totale des sacs en plastique au 1er janvier. Ces commerçants s’exposent aujourd’hui à une amende pouvant aller jusqu’ à 894 000 francs par tonne de produit concerné pour une personne morale et 178 000 francs pour une personne physique.

Depuis le début de cette démarche, le but du collectif est d’accompagner et cette réunion était une occasion supplémentaire de rappeler de quelles alternatives disposent les détaillants. Suivant les produits la solution n’est pas la même mais dans tous les cas, le réutilisable est à privilégier. Les sacs en papier sont maintenant plus courants, mais pas forcément adaptés à des produits lourds et frais, qui seront mieux transportés dans des sacs en toile ou en filet par exemple. L’ensemble des solutions proposées est à retrouver dans le guide des alternatives au plastique à usage unique.

La réglementation va encore évoluer puisque les emballages à usage unique sont nombreux à ne pas être soumis à cette loi. Les barquettes en aluminium et pailles en plastique font actuellement l’objet d’une enquête du Pays.

Présentation du programme Hopoi par le collectif Nana sac plastique