Électricité : 64% de renouvelable dans la production en janvier à Tahiti

Les pluies n’ont pas déplu à tout le monde : l’hydroélectrique a battu un nouveau record de production en janvier. Malgré le faible poids du photovoltaïque, les énergies renouvelables ont pesé pour près de deux tiers de la production de Tahiti sur l’ensemble du mois.

Deux records battus en un mois pour les énergies renouvelables. Ce sont bien sûr les barrages de Tahiti et les équipes de Marama Nui qu’il faut remercier, ainsi que la pluviométrie importante de ces dernières semaines. Comme EDT l’a annoncé ce mercredi matin, l’hydroélectricité a battu son record de production de 2007 et a fourni sur le mois pas moins de 25,8 GWh d’électricité. Soit 61% du total de la consommation de l’île. La filiale d’Engie cite aussi « la contribution des projets Hydromax et le fonctionnement au gasoil de la Punaruu » comme facteurs de cette bonne performance. Côté soleil, le bilan est plus maigre : 3% d’énergie photovoltaïque fournie par les 2 794 producteurs solaires indépendants raccordés au réseau. La production solaire ne devrait pas bondir avant le raccordement des grandes fermes, annoncées de longue date par le gouvernement. Les résultats de l’appel d’offres lancé pour sélectionner les projets devaient d’ailleurs être révélés en septembre mais ne sont toujours pas connus.

Reste que la puissance cumulée de l’eau et du soleil fait grimper à 64 % le poids des énergies renouvelables dans la production électrique de Tahiti en janvier. Un record, donc, mais aussi un plafond, considère EDT. Le concessionnaire compte sur la mise en service d’un « générateur virtuel » – une batterie géante reliée au réseau et baptisée Putu Uira – pour crever ce plafond, à partir de 2023.