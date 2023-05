Ito Ito, l’appli sport-santé qui fait gagner des cadeaux

La Caisse de prévoyance sociale et les directions de la Santé et de la Jeunesse et des Sports lancent aujourd’hui Ito Ito, la première appli « sport-santé » du fenua. Par des challenges accessibles aux moins en forme d’entre nous, que ce soit en course à pied, en marche ou en vélo, il sera possible de gagner des cadeaux fournis par des entreprises partenaires.

L’application Ito Ito, conçue par l’agence de communication Exotic Gardens, avait remporté l’année dernière le 2e prix des Trophées de l’économie numérique de la DGEN. La CPS, la Direction de la santé et la direction de la Jeunesse et des Sports s’en sont saisies pour encourager la pratique de l’exercice au sein d’une population à 70% en surpoids. Parmi ces quelque 195 000 Polynésiens, 40% sont au stade de l’obésité. La Caisse de prévoyance sociale y a vu l’opportunité de maintenir le contact avec ses ressortissants et de les encourager à l’activité physique, « surtout ceux qui ne sont pas très sportifs », dit Vincent Dupont, directeur par intérim de la CPS, qui a pioché dans son fonds de prévention pour cette opération. « On a voulu avoir une approche positive de la santé », dir le Dr Damien Durand, directeur adjoint de la santé, pour prévenir le cortège de pathologies qui accompagnent le surpoids et l’obésité.

Que ce soit de la marche, de la course à pied ou du vélo, l’appli va permettre d’accumuler des points selon son activité physique, et ces points ouvriront la possibilité de participer à des challenges sur une durée de 4 à 8 semaines. Il suffit de choisir son mode d’exercice et de cliquer sur « démarrer » pour que l’application, qui utilise la géolocalisation, calcule la distance parcourue et vous attribue des points. Un tirage au sort sera ensuite réalisé par huissier entre les personnes qui auront rempli leur contrat, et les gagnants remporteront des prix donnés par des entreprises partenaires. Vincent Dupont espère que les médecins, mais aussi les entreprises, vont recommander l’utilisation de Ito Ito.

Intersport et Vini sont parmi les premières entreprises a participer à ce programme en offrant les cadeaux qui récompenseront les personnes tirés au sort. Le directeur de la CPS espèrent bien que d’autres entreprises les rejoindront, non seulement pour mettre en avant leurs produits, mais aussi pour participer à un effort de prévention santé qui bénéficie au plus grand nombre.

Maiti Rossoni, de Exotic Gardens, veut rester vigilant sur les partenaires de l’appli : pour lui, ce serait un non-sens d’en ouvrir la porte à des sociétés dont le fonds de commerce est la distribution de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés.

« Dans un premier temps, les objectifs sont faciles à atteindre », dit le Dr Durand. À terme, en permettant la création d’un profil plus personnalisé, Ito Ito pourra fixer des objectifs plus finement adaptés à l’utilisateur. La Direction de la Jeunesse et des Sports prévoit aussi d’enrichir l’application avec des contenus comme des tutoriels simples à suivre. Enfin, les développeurs de l’application prévoient aussi d’intégrer les pratiques aquatiques, comme la natation ou le va’a, dans les activités génératrices de points.

Ito Ito est d’ores et déjà disponible pour Android, elle sera sur Apple Store dans quelques semaines, et sa version pour montres connectées est également attendue bientôt.