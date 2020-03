Maire de la commune depuis 45 ans, Jacquie Graffe a bien l’intention de garder son siège un mandat de plus. Face à des adversaires plus résolus que jamais et très critiques de son action, notamment du côté de la gestion de l’eau et de l’environnement, son équipe assure que les grands chantiers sont lancés. Et met sur la table de nouveaux projets.

Jacquie Graffe préfère ne pas s’exprimer au micro. Il s’agirait là d’une « décision commune » du maire âgé de 77 ans et de son équipe. Qu’importe, c’est Tepuaraurii Teriitahi, numéro 6 de la liste « A Here Ia Paea » et présidente du groupe Tapura à l’assemblée de la Polynésie française, qui répond aux questions avant ce premier tour. Ainsi qu’aux attaques. La première d’entre elles concerne sans surprise l’état de santé du maire-candidat, victime d’un accident vasculaire cérébral en juillet dernier et dont certains estiment qu’il n’est plus apte à diriger la commune.

Faux, répond Tepuaraurii Teriitahi : Jacquie Graffe « a tous ses esprits » et il est « bien aux commandes » de la municipalité. Assumant ses 45 ans de bilan, il compte bien « terminer » le travail commencé, et met sur la table de nouveaux projets. Comme la construction d’une cuisine centrale « solidaire », à destination des scolaires, mais aussi des personnes âgées et dans le besoin. Ou une nouvelle extension du port pour développer la plaisance, activité en manque de place à Tahiti.

Le tavana, qui était entré au conseil municipal dès 1972 et en avait pris la tête trois ans plus tard, sait que cette bataille électorale sera des plus intenses. Face à lui, Tony Géros compte bien sur son alliance Tavini – Tahoera’a pour, enfin, ravir la mairie. Et Jacquie Graffe devra aussi faire face à un rival plus proche : Jean-Claude Hapairai, qui l’accompagne dans l’équipe municipale depuis plus de 36 ans et était même son premier adjoint.

Eau potable, assainissement : « Les chantiers sont lancés »

Deux adversaires qui attaquent durement le maire sortant sur son « inaction », notamment au sujet de l’eau, sur lequel Paea se serait « très en retard par rapport aux autres communes ».Et il est vrai que le rapport de la chambre territoriale des comptes (CTC) publié l’année dernière était particulièrement sévère. Depuis les intempéries de 2017, c’est environ 40% de l’eau du robinet qui est réellement potable, et le réseau souffrait alors d’importantes fuites. Quant au système d’assainissement, principalement privé, il serait « laissé sans surveillance ». Mais pour Tepuaraurii Teriitahi, Paea n’a pas attendu le rapport de la CTC pour réagir : la modernisation du réseau d’eau potable est lancée, des forages sont en cours, et les 80% d’eau potable devraient être atteints dans les prochains mois. Quant à l’assainissement, la commune, toujours réticente à un système collectif jugé trop coûteux, a finalement lancé la préparation d’un schéma directeur. Et s’est adjoint les services d’une entreprise spécialisée qui, dit-elle, « observe déjà de bons résultats ».

Des « fausses informations » à propos de la route du Sud

Autre grand enjeu qui fait, cette fois, consensus entre les candidats : la route du Sud. Le projet porté par le Pays a reçu un accueil unanimement défavorable au conseil municipal il y a quelques mois. Tony Géros, fort du soutien du collectif Mata Atea, se pose en premier opposant au projet, mais l’équipe de Jacquie Graffe martèle que c’est elle qui a « concrètement » fait pression sur le gouvernement d’Édouard Fritch, qui va revoir sa copie. Tepuaraurii Teriitahi , accusée comme Jacquie Graffe de mener un double jeu sur la question (signature d’engagement à l’assemblée, début de chantier…), dénonce des « fausses informations » répandues par ses adversaires. « Nous nous sommes opposés dès le début à ce projet et ce sera notre ligne », insiste la représentante territoriale et conseillère municipale.