Jamel Debbouze retrouve la Polynésie

Jamel Debbouze est arrivé vendredi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a après une première représentation à Nouméa. Quinze ans après son dernier spectacle à Tahiti, l’humoriste a retrouvé une partie du public polynésien venu le couronner, avant de le retrouver sur la scène de To’ata samedi soir.

« Ca me touche, je suis ému. » Ce sont les premiers mots de Jamel Debbouze au fenua, quinze ans après sa première venue à Tahiti. L’humoriste présentera son dernier spectacle « Maintenant ou Jamel » samedi soir sur la scène de To’ata. Pour ce grand retour, Jamel Debbouze a tenu à faire le déplacement avec sa femme, Mélissa Theuriau, et leurs deux enfants. L’artiste a voulu partager ce moment avec eux : « c’est un voyage unique, on ne fait pas ça souvent dans sa vie. Et c’est un endroit et des gens que je voulais absolument présenter à ma famille, je voulais qu’ils vivent ça avec moi parce que c’est particulier ».

Il faut dire que l’humoriste a gardé un très bon souvenir de la Polynésie et particulièrement de la chaleur humaine de nos îles : « on sentait que l’on était les bienvenus ». Et le public polynésien n’a pas fait mentir Jamel Debbouze vendredi soir, puisque plusieurs fans sont déjà venus à l’aéroport pour couronner leur idole. Après s’être déhanché au milieu des danseurs pendant l’accueil traditionnel, Jamel Debbouze s’est prêté à un bain de foule pour le plus grand bonheur de ses fans.

Après un tel accueil, l’artiste pense-t-il toujours que le meilleur accueil du monde est à Nouméa comme il l’a affirmé sur les réseaux sociaux quelques jours plus tôt ? « Ici, il était tout aussi joviale, tout aussi chaleureux ! Vous n’êtes pas en compét’ là dessus, au niveau de l’humanité et de l’accueil vous êtes ex-aequo ! Regarde comment je kiff ! J’ai passé un super moment ! ».

Après son spectacle, Jamel Debbouze passera dix jours dans les îles de la Polynésie, de quoi finir de le séduire.

Pratique :

Maintenant ou Jamel, samedi soir à partir de 19h30 à To’ata. Billets en vente chez Carrefour et sur ticket-pacific.pf.