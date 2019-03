Maiti et Jason ont bouclé leur tour de Tahiti pour le climat

Maiti et Jason ont bouclé ce week-end leur tour de l’île de Tahiti à pied pour sensibiliser les habitants au réchauffement climatique ainsi qu’à ses conséquences. Ils sont arrivés à Papeete samedi, un peu avant midi. Malgré la chaleur, la fatigue et les ampoules aux pieds, les deux jeunes hommes n’ont pas abandonné et assurent que c’était « une belle expérience pour le mental ».

Jason et Maiti ont finalement mis 55 heures pour parcourir les 120 kilomètres à pied pour sensibiliser les habitants du fenua au réchauffement climatique ainsi qu’à ses conséquences. Les deux aito ont quitté le PK0 à Papeete jeudi matin et sont arrivés au même PK samedi un peu avant 12 heures. « Cela s’est super bien passé malgré le gros retard qu’on a eu », a expliqué Maiti à l’arrivée.

Les deux jeunes hommes de 22 ans expliquent avoir fait de très belles rencontres sur leur parcours, même si « certaines personnes n’étaient pas au courant, ni de la marche, ni de la manifestation organisée le 16 mars prochain donc on leur a expliqué ». Les deux aito expliquent que certains habitants de Tahiti les ont même accompagnés quelques kilomètres. « Théo nous a suivi pendant 6 heures de Mahina à Tiarei. Dans le cœur Théo on pense à toi ».

Maiti et Jason affirment que cette marche était « une belle expérience pour le mental ». Les deux aito expliquent qu’ils n’ont pas vraiment eu beaucoup d’heures de sommeil. Jeudi soir, ils sont arrivés à 22 heures à Taravao. Et vendredi soir, à 1 heure du matin à Punaruu. A cela, il faut aussi ajouter les douloureuses ampoules aux pieds… Mais pas question pour nos deux champions de laisser tomber. « On voulait aussi montrer à tout le monde que même si c’est difficile on a continué et on a réussi. »

Katia, la maman de Maiti, était fière que son fils soit allé jusqu’au bout de son challenge samedi matin. D’autant qu’elle explique qu’il y a quelques années, son fils ne pouvait presque plus marcher à la suite d’un accident.