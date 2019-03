Alerte aux méduses sur les côtes de Tahiti

Des méduses ont été signalées ce week-end sur la plage de la pointe Vénus à Mahina et sur le banc de sable de Taapuna à Punaauia.

Prudence pour les baigneurs. Des méduses ont été signalées par plusieurs baigneurs et par les autorités ce week-end sur les côtes Est et Ouest de Tahiti. A Mahina, des plaisanciers ont signalé la présence de méduses. Et à Punaauia, les pompiers ont mis en garde la population contre des méduses détectées sur le littoral et plus particulièrement au niveau de la passe de Taapuna et du banc de sable.