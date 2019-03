Un pêcheur porté disparu à Raivavae

Un pêcheur de 55 ans était toujours recherché dimanche à Raivavae après sa disparition constatée la veille, ont révélé nos confrères de Polynésie la 1ère.

Selon Polynésie la 1ère, un pêcheur de 55 ans est porté disparu depuis samedi midi à Raivavae où il était parti en mer avec un ami. Les deux hommes ont été séparés alors qu’ils étaient sous l’eau, relatent nos confrères, et l’alerte a été donnée en milieu de journée. Sous la coordination du JRCC, le Gardian, les gendarmes et des pêcheurs locaux ont mené les recherche samedi et dimanche.

Toujours selon Polynésie la 1ère, un autre pêcheur de 42 ans a également été retrouvé mort samedi à Vairao sur la presqu’île de Tahiti après être parti la veille en mer. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame.