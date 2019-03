Le Tavini et l’association 193 ont tenu leur « sit-in » devant l’hôtel Sofitel de Punaauia vendredi matin où se tenait le Forum des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne. Ils ont attendu la ministre des Outre-mer, qui ne s’est pas arrêtée pour entrer par l’arrière de l’hôtel. Une nouvelle « honte » pour Oscar Temaru.

Une centaine de manifestants du Tavini avec leur leader, Oscar Temaru, ainsi que les membres de l’association 193 se sont réunis tôt vendredi matin à Punaauia. Deux sit-in ont été mis en place. Le premier avec Oscar Temaru et Père Auguste devant l’entrée officielle de l’hôtel Sofitel, où se tenait le Forum des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne. Le second avec les membres de l’association 193 juste devant la station-service qui donne sur le chemin du musée.

Les manifestants attendaient la ministre des Outre-mer, Annick Girardin et espéraient pouvoir discuter avec elle. « Si elle est fidèle à son attitude politique, elle le fera car elle l’a déjà fait en France », glissait l’élu Tavini Richard Tuheiava dans la matinée… Hélas, la ministre ne s’est pas arrêtée. Elle est passée un peu après 9 heures devant les manifestants de l’entrée de la Pointe des pêcheurs pour entrer par l’arrière de l’hôtel. Pour le leader Indépendantiste, Oscar Temaru, c’est une « honte » que le cortège de la ministre ait pris un autre chemin que l’entrée officielle pour se rendre à l’hôtel.

Oscar Temaru qui a conclu en évoquant son affaire judiciaire avec Radio Tefana, pour laquelle il fait actuellement l’objet de poursuites judiciaire. Il estime que la radio devrait avoir une « médaille d’or » pour avoir dénoncé pendant 30 ans les essais nucléaires ainsi que ses conséquences.

Du côté de 193, au niveau de la station-service, l’une des membres de l’association, Cadousteau, raconte avoir vu le cortège ministériel passer… sans s’arrêter.

De son côté, le président du conseil d’administration de l’association 193, Père Auguste, dit ne pas s’étonner de cette posture de la ministre.

Le Tavini s’est ensuite rendu vendredi matin à la stèle de Tavararo pour un dépôt de gerbe.