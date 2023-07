Jean-François Carenco «serein et fier du travail accompli» quitte le ministère des Outre-mer

Présidée par le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, un cérémonie de passation s’est tenue ce vendredi sur le perron de l’Hotel Montmorin entre Jean-François Carenco et son successeur Philippe Vigier, le nouveau ministre délégué chargé des outre-mer. Notre partenaire outremers 360° était sur place.

Au cours d’une cérémonie empreinte d’émotions, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a d’abord rendu un hommage prononcé au travail « combatif » de son précédent ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco. « Jean-François Carenco, pendant plus d’un an, a travaillé sans relâche pour régler tous les problèmes. Je veux dire à tous nos compatriotes ultramarins que vous avez eu un ministre glaive et bouclier », a-t-il souligné. « Tu as proposé une feuille de route, saluée de tous les élus ultramarins, quel que soit leur bord politique, qui va nous guider avec Philippe Vigier pendant les jours, les mois qui viennent », a poursuivi Gérald Darmanin.

Jean-François Carenco s’est dit » heureux et fier d’avoir servi les Outre-mer, d’avoir servi la République et son président qui m’a fait confiance ». Rappelant l’importance des Outre-mer dans le territoire national, Jean-François Carenco a rappelé les principaux dossiers qui incombent désormais à son successeur, Philippe Vigier. « Le CIOM a été un exercice ardu, difficile mais tout l’Outre-mer attend cela. Il faut faire vivre cela avec les territoires, par les territoires. Le second sujet est le mémorial de l’esclavage. Nous sommes en train de réussir cette conciliation, il y a besoin de ce mémorial ».

« Je connais les difficultés mais je sais qu’il y a des capacités exceptionnelles »

Sur le plan économique, Jean-François Carenco a réitéré la « nécessité de la création de valeurs » dans des territoires comme les Antilles et Saint-Pierre-et-Miquelon « qui connaissent une dépopulation grave ». Il a évoqué le dossier de la construction du hub portuaire et la problématique de la santé en Outre-mer. « Je quitte ce ministère serein et fier du travail accompli », a conclu Jean-François Carenco, ému et chaudement applaudi par le personnel de la rue Oudinot et le public présent.

Lors de cette prise de fonction, Philippe Vigier a souligné « une très belle mission qui l’attend. J’y mettrai mon cœur, mon énergie et mon enthousiasme à l’image de Jean-François Carenco. Je mesure cette responsabilité « , promettant « d’être à l’écoute des hommes et des femmes de ces territoires ». « Je connais les difficultés mais je sais qu’il y a des capacités exceptionnelles. Lorsqu’on a 95% de la façade maritime nationale, 80% de la biodiversité nationale, un dynamisme et une jeunesse, une histoire, cela exige de la part du Gouvernement d’être à la hauteur de ses enjeux ». Le nouveau ministre chargé des Outre-mer a souligné son implication pour « obtenir des arbitrages et faire en sorte que ces hommes et ces femmes des Outre-mer, qu’on leur apporte un avenir meilleur que l’on bâtisse tous ensemble ». « Je serai le ministre de tous, à leur écoute et attentif » a indiqué Philippe Vigier.