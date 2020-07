Jean-Louis Aubert : « Je vais très bien et j’espère vous retrouver bientôt »

Jean-Louis Aubert qui doit se produire le 19 septembre sur la scène de To’ata a été hospitalisé durant une dizaine de jours afin de subir une opération visant à corriger « une petite anomalie génétique » qui aurait pu l’amener à se « retrouver un genou à terre ou pire » selon l’artiste. En convalescence, il a tenu à rassurer ses fans.

Les rockers ont la peau dure et Jean-Louis Aubert ne fait pas exception. Ainsi il a tenu à rassurer ses fans sur sa santé en publiant un message sur Instagram : « Je vais très bien et j’espère vous retrouver bientôt (…) Entrer à l’hôpital le lendemain d’une émission de radio alors qu’on se sent très bien et se retrouver en quelques heures sur le fil de la vie à respirer entre deux murs de douleur, ça peut sembler être la galère (…) Je récupère à une vitesse hallucinante (parait-il) et j’ai un très bon moral (accompagné par vos tendres pensées) ». Et comme sous le Perfecto du rocker bat aussi un cœur tendre, il n’a pas oublié le personnel soignant, déclarant vivre « une magnifique aventure humaine », celle « de se retrouver près des soignants qui œuvrent avec tant d’attention dans les coulisses de la vie ».

Gageons qu’il sera en pleine forme le 19 septembre sur la scène de To’ata pour un concert qui fera date où accompagné de ses musiciens, les « Sculpteurs de vent », il nous fera revivre ou découvrir pour les plus jeunes, les plus grandes années du rock français au son de Téléphone.