Jean-Pierre Foucault : présenter les Miss, « c’est une cure de jouvence »

Quelques heures avant de présenter la soirée Miss Tahiti 2021, avec Hinarere Taputu, Jean-Pierre Foucault nous a donné son ressenti sur cette élection. L’occasion d’évoquer les 60 ans du concours de beauté au fenua, son jury exclusivement composé d’anciennes Miss de cette édition, et surtout toutes ces années passées à côtoyer les miss élues ou candidates. « Je fais ça parce que ça m’empêche de vieillir », explique-t-il.

Voilà 55 ans qu’il se fait entendre sur les ondes radios et télés nationales. Sans surprise, Jean-Pierre Foucault est on ne peut plus à l’aise devant un micro. Et le sera tout autant ce soir sur la scène de l’élection de Miss Tahiti à la mairie de Papeete, à partir de 18 heures. C’est la deuxième fois que le comité Miss Tahiti invite l’animateur, qui officie depuis 1995 à la présentation du concours national sur TF1. « Je fais ça parce que ça m’empêche de vieillir, rigole-t-il. Chaque année, elles ont 20 ans, et je suis content de me tremper dans ce bain de jouvence. Je suis un peu le Mickey de la télévision, je ne vieillis pas grâce aux Miss France ».

Des invitations pour des élections de miss locales, Jean-Pierre Foucault en reçoit beaucoup, ne répond pas toujours oui. Mais Miss Tahiti, c’est différent : « Ici, c‘est toute la population est impliquée, explique-t-il. Tout le monde veut participer, donner son avis. Tout le monde vote pour son île, sa région ou sa ville et c’est ce qui fait qu’il y a un engouement extraordinaire« .

À ses côtés ce soir, Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014, avec qui il a partagé la scène plusieurs fois déjà, lors de son passage à Miss France puis en 2017 lors de sa première visite en Polynésie. Des miss, élues ou candidates, l’animateur en a vu passé beaucoup. A-t-il construit des liens d’amitié avec certaines d’entre elles ? « Nous nous fréquentons, surtout celles qui habitent en métropole. Ce sont des personnalités qui sont attachantes, répond-il. C’est vrai que c’est plus facile de se lier d’amitié avec une Miss Tahiti qu’avec une autre Miss. C’est curieux, plus on est loin, mieux c’est. Et la je dois dire ça se passe très bien, il n’y a pas plus loin. »

Venu en famille, il commencera ses vacances au fenua dès demain, après avoir donn » à l’élection l’éclat de sa longue expérience. Cette semaine il a rencontré les candidates et participé aux derniers préparatifs. « On a fait un peu de tourisme et beaucoup de travail, ou beaucoup de travail et un peu de tourisme, s’amuse-t-il. Ça se passe bien, on a fait la répétition générale hier et je pense que ça sera une belle élection avec dix magnifiques candidates. »

Plus que quelques heures avant la soirée qui commence à 18 heures dans les jardins de la mairie de Papeete.

