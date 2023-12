Tahiti Tourisme a procédé vendredi soir à la remise des prix du concours « J’embellis ma commune ». Cette année, 18 associations ont été récompensées pour avoir aménagé et végétalisé, dans leur commune respective, une zone publique s’étalant sur au moins 100m. Pour éviter que ces sites soient de nouveau délaissés, Tahiti Tourisme souhaiterait pouvoir en faire des « incontournables » en les inscrivant sur la carte du tour de l’île.

Mission accomplie. Après 18 mois, les associations et comités du tourisme engagés sur la 6e édition du concours « J’embellis ma commune » ont présenté leur projets finis à Tahiti Tourisme. Au total, 22 sites, répartis dans les 5 archipels, ont pu profiter de « l’engouement grandissant » généré par ce défi que lance le GIE depuis 2016 aux communes et aux associations. Pour rendre ces projets – jusque-là « souvent éphémères » – pérennes, de nouvelles règles ont été établies : la période de concours a été rallongée de 6 mois et « une période de suivi » de 6 mois également a été rajoutée à la fin de celui-ci. À noter que, pour motiver les associations à rentrer dans cette dynamique d’embellissement, une enveloppe de 500 000 Fcfp leur a été remise au début du concours. Vient ensuite s’ajouter la somme de 150 000 Fcfp pour l’entretien du site sur 6 mois. Il appartient ensuite à la commune de faire en sorte de préserver les sites.

En faire des sites touristiques

À terme, il s’agit en fait, de faire de ces zones « potentiellement touristiques » – dans lesquelles sont « investis du temps et de l’argent » – des sites incontournables, inscrits sur la carte du tour de l’île. Depuis le lancement de ce rendez-vous qui, de plus en plus, « fédère la population », les choses avancent bien selon Vaima Deniel, directrice des opérations locales à Tahiti Tourisme. À la suite du concours, des pancartes seront installées sur les différents sites pour sensibiliser la population. « On va leur dire que ce lieu il faut le respecter parce que ce sont des gens de votre quartier qui l’ont embelli et que ça contribue à rendre leur destination attrayante pour les visiteurs », précise encore Vaima Deniel.

Embellir les entrées des communes et des îles

Vendredi soir, les vainqueurs de cette dernière édition ont été récompensés sous le grand chapiteau de la présidence. 18 prix ont été remis avec, en grand gagnant cette année, Te Tanu Kai o Hanamenu qui a choisi de se pencher sur l’embellissement du Centre culturel Gauguin. « Un travail de longue haleine », qui a permis à ses membres de décrocher la première place dans la catégorie Grand Prix et de remporter la somme de 600 000 francs. L’association Vaitapihaa No Ataaroa avec son mini village de Tautira aménagé à l’entrée de la vallée de la Vaitapihaa s’est vu remettre le second prix avec un prize money de 300 000 francs. Le troisième prix a lui été remporté par l’association Jeunesse Océane de Taravari Fitii, de Huahine qui a embelli un ancien dépotoir.

Pour l’édition 2024-2025, Tahiti Tourisme annonce d’ores et déjà que deux thématiques seront proposées aux associations dans le cadre du concours. À Tahiti, elles devront se focaliser sur les entrées des communes de Tahiti et pour les îles, ce sont les quais et les aéroports qui devront être visés.