Jérôme Coppel remporte la Ronde tahitienne

Jérôme Coppel est le vainqueur de la Grande ronde, Laurent Guerrero celui de la Petite Ronde. Poerava Van Bastolaire et Kylie Vernaudon se distinguent chez les femmes,

Il était le favori, et il n’a pas déçu : Jérôme Coppel, 33 ans, champion de France du contre-la-montre en 2015, a remporté la 9e édition de Ronde tahitienne, trois ans après être sorti du cyclisme professionnel. Mais les champions locaux Heiari Manutahi (Vélo Club de Tahiti) et Kahiri Endeler (Punaruu) le suivaient de près, franchissant la ligne d’arrivée côte à côte, respectivement 27 et 29 dixièmes de seconde derrière le vainqueur. Le premier coureur néo-zélandais, Malcolm King, arrive 4e, et le premier néo-calédonien, Sébastien Ledivenach, est 10e.

Richard Virenque, le parrain de l’épreuve cette année, est 58ème du classement général et 18ème du classement vétérans (40-49 ans). Avec un temps de 3:01:08, il se fait doubler au classement par Christian Letocart, premier des super vétérans (50-59 ans) et 29e au général, lequel fait moins bien que le premier ancien (60 ans et +), Kevin Willits, 15e au général.

Chez les femmes, les locales sont intouchables : Poerava Van Bastolaire et Rainui Galenon-Sun sont arrivées plus de 15 minutes avant la Suissesse Mélodie Mazur

La Petite ronde, de 55 km, est remportée par Laurent Guerrero et Kylie Vernaudon.