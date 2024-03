Cyclisme : la fédération sur la piste de la relève

Pour rajeunir le peloton en vue des Jeux du Pacifique de 2027, un nouveau rendez-vous mensuel fait son apparition au calendrier de la Fédération tahitienne : les Vendredi Pop, des courses sur la piste de Fautaua, adaptées aux différentes catégories de jeunes et ouvertes à tous ceux qui possèdent un vélo.

En 2027, les Jeux du Pacifique à Tahiti accueilleront des épreuves de cyclisme, une première depuis 25 ans. Au programme, de la route, avec la course en ligne et le contre-la-montre, mais aussi du VTT. C’est pourtant sur la piste que la Fédération tahitienne souhaite préparer sa relève et détecter les futurs princes de la Petite Reine, avec la mise en place d’un nouveau challenge, les Vendredi Pop. « On a créé un projet qui doit nous emmener aux Jeux du Pacifique, pour structurer une nouvelle génération de cyclistes capable d’être sélectionnables », présente Benoît Rivals, directeur du projet « Horizon 2027 » pour la Fédération tahitienne.

Comme son nom l’indique, ce rendez-vous, un vendredi par mois jusqu’à la finale en août, s’adresse à tous les jeunes de 8 à 19 ans, garçons et filles, licenciés ou non. La contrainte matérielle est également réduite, puisque les vélos de route et les VTT sont acceptés, au même titre que les traditionnels vélos de piste : « C’est ouvert à tous ceux qui ont envie de faire du vélo ». Lors de chaque date, le programme sera le même : une course scratch, le vainqueur étant le premier à l’arrivée, et une course aux points, remportée par le coureur ayant récolté le plus d’unités lors de sprints disputés tout au long du parcours, à la durée et au nombre de tours variable sur les 400 m de l’anneau de Fautaua . « On adapte les courses et les distances en fonction des challenges qui existent dans les écoles de cyclisme », note l’ancien organisateur de la Ronde Tahitienne, qui mise aussi sur l’aspect « sécurité » de la piste, loin des routes bondées, pour rassurer les parents, lesquels pourront facilement assister aux exploits de leurs petits champions depuis les gradins. Lors de chaque étape du Challenge, ceux-ci auront l’opportunité de marquer des points pour le classement général final.

« Encore du travail »

Le projet Horizon 2027 a déjà identifié un groupe d’une dizaine de jeunes adolescents, en cadet, minime ou juniors, suivis toute les semaines par l’entraineur Kahiri Endeler, tandis que l’école de cyclisme dirigée par François Le Stunff regroupe une vingtaine de jeunes à partir de huit ans. « Ceux qui pourront être sélectionnables en 2027 sont ceux qui sont actuellement cadets et juniors, mais il faut quand même préparer la relève, car on sait très bien que certains vont partir faire des études ou s’orienter vers d’autres sports », souligne Benoît Rivals. Et de nouvelles têtes pourraient donc s’inscrire dans cet élan, puisque « pas mal de parents nous ont appelé pour des jeunes qui ne sont pas licenciés, il y a aussi des triathlètes avec qui nous avons des liens privilégiés », ajoute celui qui aimerait voir entre une trente et quarante coureurs sur ces rendez-vous mensuels.

Et si « le cyclisme ne se porte pas trop mal » à un peu plus de trois ans des Jeux de Tahiti, « il reste encore pas mal de travail à faire sur cette continuité. À nous de nous structurer pour rajeunir le peloton, c’est la jeunesse qui nous permettra d’identifier de futurs champions ». Et ainsi viser un maximum de médailles à domicile, notamment face aux Calédoniens, chez qui la discipline s’est aussi bien redynamisée ces dernières années.