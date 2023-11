Jeux du Pacifique : trois titres de plus, le résumé de la journée de lundi

Les footballeurs ont pris leurs marques en commençants par un choc contre Fidji. En basket le « miracle » espéré s’est produit chez les hommes. Enfin, judokas, nageurs, tennismen et archers ont rapporté des médailles. Les photos et interviews de nos aito.

Football : les Vahine Ura n’arrivent pas à gagner, tandis que les Toa Aito devront marquer onze buts

Premier match et premier choc pour les footballeurs Tahitiens, avec une opposition face à Fidji. Les deux équipes se sont finalement partagé le point du match nul (0-0. Une partie qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, au vu des différentes occasions, et marquée par l’impact physique proposé par les joueurs de Fidji.

« Ca fait des années qu’on les joue, on sait qu’ils aiment jouer long, gagner le deuxième ballon et jouer les duels », rappelle l’entraîneur Samuel Garcia, pour qui « on aurait pu voir un peu plus de calme à certains moments dans l’utilisation du ballon. Il rappelle que « Fidji avait déjà un match dans les jambes », remporté 10-0 contres les Mariannes du Nord, autre membre de cette poule à trois équipes. « Il était important de prendre des repères sur le terrain, je suis très fier des garçons ils sont allé au bout », souligne le technicien.

Les Toa Aito doivent désormais se focaliser sur la rencontre face aux Mariannes. Pour espérer se qualifier en demi-finales, il faut finir premier de la poule. Et donc faire mieux que Fijdi, à savoir marquer plus de dix buts. « Ce format avec des poules trois équipes a moins de saveur, si ça avait été moi, j’aurai fait deux poules de six équipes, mais on ne va pas revenir en arrière : il faut qu’on mette onze buts au prochain match et si Fidji l’a fait, on peut le faire. »

Match nul pour les dames, 2-2 face à Tonga. Les Vahine Ura avaient perdu en ouverture contre Samoa (3-2).

Les basketteurs se qualifient par la petite porte

Bien mal embarqués après deux défaites contre Fidji et la Calédonie, les basketteurs devaient impérativement battre Tonga avec quatre points d’avance, pour espérer se qualifier en quarts de finale. Contrat rempli, avec un succès 71-64 et 18 points pour Eddy Commings à nouveau meilleur marqueur du match, sa deuxième performance du genre après celle réalisée contre les Calédoniens.

Mieux encore pour Tahiti, ces mêmes calédoniens se sont ensuite inclinés contre Fidji dans un match tendu. Ce qui fait les affaires de notre sélection, qui termine donc deuxième de son groupe. En quarts de finale, les Tahitiens affronteront les Samoans et évitent les favoris Guaméens. La belle affaire. « On fait un peu le même parcours qu’en 2019 », quand Tahiti avait perdu ses deux premiers matchs avant d’atteindre la finale, « cette victoire va nous donner du peps pour la suite », sourit Maui Garbutt. Le polyvalent joueur de l’AS Taravao, qui évolue ailier ou pivot, voulait « au moins sauveur l’honneur », après la défaite rageante contre la Calédonie. « C’est vrai que dans la défaite, c’est parfois un peu dur, mais on croit en chacun de nous et en toute l’équipe. On verra maintenant pour la suite, passer en quarts c’est déjà très bien ».

De leur côté, les féminines ont aussi battu Tonga (62-44) et poursuivent le tournoi. Enfin, toujours en sports collectifs, on notera le succès des filles au volley, 3-0 contres les Salomonaises.

Les archers règlent la mire

Le titr à l’arc a fait son entre en lice hier au DC Park, un coin de verdures situé entre l’aéroport d’Honiara et la plage d’où son aussi parties les épreuves de voile, et d’où s’immergeront les nageurs en eau libre. Coin de verdure, oui, mais véritable fournaise au moment de se diriger vers les cibles, totalement à découvert. « Il fait extrêmement chaud. IL y a très peu de vent. C’est idéal pour le tire, mais ça joue énormément, comme la sueur », constate le chef de délégation du Tir à l’arc Jimmy Wong.

Dans ces conditions, et en présence des Australiens et Néo-Zélandais, trois archers tahitiens sont tout de même sortis du lot : Tearii Winkelstroeter en bronze (arc classique), son père Jean-Pierre, en argent (poulie) et Aurore Cotter en argent également (poulie).

Ce mardi, matinée off pour les archers du fenua, puisqu’ils ne sont pas concernés par les qualifications olympiques, au même titre que la Calédonie, l’autre territoire français engagés.

Nageur et judokas en or

Comme la veille, la natation et le judo ont apporté leur lot de médailles. Dans les bassins, Keha Desbordes s’est offert le titre sur 50 m dos. Le porte-drapeau tahitien lors de la cérémonie d’ouverture a partagé le podium avec Teiva Gehin, médaillé de bronze.

Du bronze également pour Déotille Videau sur la distance. La nageuse tahitienne prend aussi ‘l’argent sur le 200 4 nages et il était difficile d’espérer mieux puisqu’elle termine huit secondes ( !) derrière la multiple championne de France calédonienne Lara Grangeon. Chez les tane, Naël Roux a décorché le bronze, sa 3e médaille individuelle. Enfin, deux médailles d’argent viennent compléter la moisson du soir : sur le relais 4×200 m, toujours derrière la Nouvelle-Calédonie.

Sur les tatamis, deux titres pour Tahiti : Ambre Popoff chez les -48 kilos et Tamaterai Hervé en -60. Tini Bopp et Jérémuy Picard ont décroché l’argent et le bronze en open. Breloques auxquelles il faut ajouter le bronze en équipes mixtes. Cette année aux Jeux, le judo a rapporté quatre médailles d’or à Tahiti et dix huit podiums au total.

N’oublions pas les résultats des tennismen, médaillés d’argent par équipe au terme d’une finale à rebondissements. Au total, Tahiti est 4e au classement des médailles. Le fenua compte 5 médailles d’or, 13 d’argent et 13 de bronze. Un tableau de chasse qui pourrait bien se garnir dès ce mardi avec le tennis de table par équipes, disputé dans la matinée.