Jeux du Pacifique : une deuxième journée à deux visages

Après la défaite des basketteurs en début de journée, puis celle des footballeuses en début d’après-midi, la délégation tahitienne a ensuite enchaîné les succès au deuxième jour des Jeux du Pacifique, grâce aux équipes de volley et de tennis. Le résumé avec les interviews et photos de nos aito.

Et de deux pour nos volleyeurs. Moins de 24 heures après leur première rencontre, remportée dans la douleur contre Fidji (3-1), les joueurs d’Axel Vaki ont eu beaucoup moins de mal à dominer les Tuvalu en trois manches : 25-17, 25-15, 25-17. « C’était un peu moins difficile qu’hier, donc notre coach en a profité pour faire tourner l’effectif. La tension est un peu retombée après le gros match de Fidji », souligne le capitaine tahitien, Vaianuu Mare.

Bien content de pouvoir compter sur « l’équipe de kinés, chez qui on est tous passés » pour récupérer, il se focalise désormais sur le prochain adversaire, les Samoa américaines. « Nous avons un peu regardé leur match, ça va jouer aussi », prévient celui qui a observé une équipe qui joue « haut et assez physique ».

Les Samoa américaines, justement, sont aussi engagées dans le tableau féminin. Un adversaire de taille, médaillé d’or aux Jeux de 2015, qui constituait le premier rendez-vous pour l’équipe féminine de Tahiti. Très soutenues par leur délégation, à grand renfort de cris et d’instruments traditionnels, les Samoanes ont posé beaucoup de problèmes à nos joueuses.

Au point de dominer le premier set sans forcer (25-20). « Les filles se sont un peu laissées aller, certaines consignes n’ont pas été respectées, même si elles se sont accrochées sur la fin du set« , pointe la coach tahitienne Maimiti Mare. Un second souffle trop tardif pour renverser la première manche mais très efficace au moment de prendre les deux suivantes (25-19 à chaque fois). « Le feeling est venu après les changements », souligne-t-elle. Malgré ce retour en tête du tableau d’affichage, les vahine ont eu plus de mal à finir, face à des adversaires accrocheuses et toujours plus soutenues à chaque point.

Mais « heureusement pour nous, ce ne sont pas du tout les mêmes filles qu’il y avait en 2019 ou en 2015, elles avaient beaucoup de jeunes », remarque Maimiti Mare. Des jeunes, Tahiti en compte aussi beaucoup, avec seulement « deux filles d’expérience qui n’avaient plus fait les Jeux depuis 2015 ». Suffisant pour emporter la quatrième manche, malgré quelques frayeurs (25-22) en fin de partie.

Place désormais au match contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, prévu dimanche. Avant ça, les Tahitiennes bénéficient d’une journée off ce samedi, si l’on excepte la cérémonie d’ouverture organisée en début de soirée. Un temps précieux que le staff compte mettre à profit : « ça serait super de pouvoir bénéficier d’un créneau d’entraînement dans la salle, car nous avons encore un peu de mal avec les repères ».

Le tennis poursuit son quasi sans-faute

Les repères en revanche, sont bien trouvés pour nos joueurs et joueuses de tennis engagés sur le tournoi par équipes. Après avoir battu le Vanuatu la veille, les filles ont cette fois-ci disposé de la sélection fidjienne. Seul fausse note : la perte du double composé de Mia Chang et Jennifer Ly, qui restaient sur un succès la veille. Mais l’essentiel avait été assuré un peu avant, avec les succès en simple de Tavero Chung et Mehitia Boosie.

Les garçons, eux, faisaient leurs débuts sur les courts bleus du complexe des Jeux. Avec un trois sur trois à la clef, Heimanarii Laisan et Reynald Taaroa ayant remporté leur simple, avant que Heve Kelley et Antoine Voisin ne viennent terminer le travail en double.

« J’étais presque étouffé par la chaleur, c’est beaucoup plus humide qu’à Tahiti », souligne Reynald Taaora, qui a mené une véritable bataille physique dans la première manche avant de faire craquer son adversaire. Il vise l’or en équipes cette année tout en gardant en tête l’idée de réaliser de belles choses en simple et en double. « Je me suis bien préparé pour ça, je sais qu’il faut être prêt physiquement pour ce genre d’évènement, sinon on ne peut pas tenir toute la compétition. »

Deux défaites d’entrée de Jeux

Voilà pour les bonnes nouvelles. Côté sombre de la journée, cette défaite des basketteurs dans la matinée contre une très solide équipe de Fidji. Balayés dans le premier quart temps et particulièrement inefficaces en attaque (19-9) les médaillés d’argent de 2019 n’ont jamais su refaire leur retard pour finalement s’incliner de 25 points (70-45). « Nous étions présents défensivement, nous sommes prêts physiquement et mentalement nous étions dedans », retient malgré tout l’entraîneur Temarama Varney. « Mais c’est vraiment offensivement qu’on a manqué d’efficacité. Nos tireurs n’étaient pas au rendez vous », regrette-t-il.

Le prochain match, dimanche contre la Nouvelle-Calédonie, s’annonce comme une finale avant l’heure pour la qualification, puisque les Calédoniens se sont effondrés contre Tonga, après avoir longuement mené au score. « On a confiance. Il y a quatre ans, nosu avons fini avec la médaille d’argent en ayant perdu les deux premiers matchs », rappelle Temarama Varney, qui espère tout de même « gagner les deux prochains, pour pouvoir aller au bout cette année ».

Autre déception du jour, la défaite à la mi-journée de l’équipe féminine de football. Pour leur premier match les Vahine Ura ont pourtant cru tenir le match nul. Après une entame catastrophique, qui les a vu concéder deux buts rapidement (7e et 10e), les protégées de Martin Pautu ont trouvé les ressources pour revenir au score. D’abord grâce à Vahei Samin (33e), puis en fin de match par Cheyenne Teore, sortie du banc (82e). Mais un penalty des Samoanes à trois minutes de la fin du match, consécutif à une faute de Vaimatea Tauihara, et réussi par l’attaquante adverse Jayda Stewart, a finalement douché leurs espoirs (3-2, 87e). Prochaine opportunité lundi contre Tonga. Mais dans cette poule à trois équipes, où seul le leader est qualifié pour les phases à élimination directe, la suite de la compétition semble déjà compromise pour les Tahitiennes.