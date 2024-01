JO 2024 : la Banque de Tahiti nomme cinq porteurs de flamme

En tant que filiale de la BPCE, partenaire « premium » des JO au même titre que Coca-Cola, la Banque de Tahiti a pu choisir des relayeurs pour porter la flamme sur son parcours tahitien, le 13 juin. Ambre Benarbia, David Tahi, Amandine Tchoun Kong Sam, Jean-François Pescheux, des collaborateurs de la banque, ont été choisis pour leur implication dans le milieu associatif ou sportif. S’ajoute Hiro Shigedomi, « pionnier du surf à Tahiti ». Au total, 116 à 124 personnes devraient participer au relais d’une journée.



La liste de ceux qui auront l’honneur de porter la flamme olympique se rallonge. Après les annonces éparses de la nomination de Hira Teriinatoofa en tant que capitaine du relais olympique puis de Mehiata Riaria, d’Annick Paofai et de Laurent Macheboeuf en tant que porteurs de flamme, la Banque de Tahiti a révélé cinq nouveaux noms, parmi les 116 à 124 que devrait compter le relais. Si l’établissement polynésien peut les nommer, c’est qu’il fait partie du groupe bancaire BPCE, partenaire « Premium de rang 1 » de ces Jeux Olympiques Paris 2024, au même titre, par exemple que Coca-Cola, qui pourrait donc annoncer des relayeurs à son tour.

La BT explique être « fière de permettre à quatre collaborateurs » de « porter avec honneur la flamme Olympique ». Ambre Benarbia, David Tahi, Amandine Tchoun Kong Sam, Jean-François Pescheux ont ainsi été choisi pour « leur engagement en faveur de la solidarité, de la préservation de l’environnement », précise l’établissement qui a aussi désigné Hiro Shigedomi. Un septuagénaire « passionné et pionnier du surf à Tahiti », qui a fait aprtie du premier club de surf local, le Tahiti surf club, et qui a fait partie des premiers représentants polynésiens dans des championnats nationaux et régionaux. Si les annonces de relayeurs arrivent au compte-goutte c’est que le processus de sélection est complexe. Certains ont postulé directement auprès du comité Paris 2024, d’autres ont reçu le soutien d’une commune, du Pays, de la DGEE, de la Fédération Tahitienne de surf ou du Haut-commissariat qui ont tous établi des listes de noms. 14 porteurs seront en outre tirés au sort au sein du « Club 2024 », qui rassemble des volontaires pour participer bénévolement à l’organisation locale des Jeux. Chacun a ensuite le choix de communiquer ou non sur sa participation à ce relais entre Teahupo’o et To’ata toujours programmé le 13 juin prochain.