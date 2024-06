Envie de suivre les épreuves olympiques de surf depuis la fan-zone du PK0 ? Paris 2024 a lancé une « billetterie » gratuite en ligne pour tenter de gagner des tickets par tirage au sort. Les heureux élus remporteront deux places chacun. Mais pour espérer se rendre sur la vague, il faudra être encore plus chanceux.

Dix tirages au sort vont être organisé par Paris 2024, pour offrir des places pour la fan-zone du PK0, au plus près du village olympique. La billetterie en ligne, accessible sur ce lien, ouvrira le 17 juin. Chaque inscrit aura l’opportunité de gagner deux billets pour l’une des journées de compétition. L’inscription est gratuite. Le premier tirage au sort est prévu le 18 juin, le suivant trois jours plus tard, et ce jusqu’au 19 juillet.

Sur place, en plus de stands de partenaires, de la boutique officielle, d’activités sportives et culturelles et d’animations diverses, un écran géant sera installé pour suivre les tubes, À noter que seuls les spectateurs présents dans cette fan zone pourront ensuite se rendre sur la vague, dans l’un des taxi-boats accrédités par l’organisation. Là encore, un jeu sera effectué chaque jour sur place pour déterminer les heureux élus, environ 25 par jour, qui pourront profiter d’une session d’une heure sur la vague. Pour voir Kauli Vaast, Vahine Fierro et compagnie de près, il faudra donc être très chanceux.

Les épreuves de surf doivent débuter le 27 juillet à Teahupo’o. Fin avril, Paris 2024 rappelait qu’aucun billet ne serait mis en vente pour suivre les épreuves, alors que des sites frauduleux proposaient des tickets à des sommes astronomiques. Outre celle du PK0, deux autres fan zones, plus vastes, sont prévues, l’une à Papeete et l’autre à Papara.