JO : Kauli Vaast fera face à Joan Duru en quarts de finale

Le vétéran et capitaine de l’Équipe de France de surf pour ces JO a battu, ce lundi, le Mexicain Alan Cleland. Le Landais de 35 ans, qui signe un impressionnant 18.13 dans son heat est donc qualifié pour les quarts de finales. Hasard du tirage, il y retrouvera Kauli Vaast, 22 ans, lui aussi qualifié, après un 15.10 victorieux contre Griffin Colapinto. Il y aura donc un Français en demi-finale de ces JO et tout le fenua est bien sûr derrière l’enfant du pays et de Vairao. Avant cette manche qui devrait avoir lieu plus tard dans la semaine, un autre duel franco-français est prévu au PK0 : Vahine Fierro contre Johanne Defay en huitième de finale du tableau féminin, à 13 heures ce lundi.

À noter que, côté garçon, on connait la composition d’un autre quart de finale : le Péruvien Alonso Correa, tombeur surprise de Jordy Smith, contre le Japonais Reo Inaba, qui s’est défait de Filipe Toledo. Le vainqueur de ce duel affrontera soit Kauli Vaast, soit Joan Duru en demi-finales. Les têtes d’affiche restantes de la compétition – Gabriel Medina, Joao Chianca, John John Florence, Jack Robinson ou Ethan Ewing, sont tous dans l’autres partie du tableau.