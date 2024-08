JO : la Française Johanne Defay médaille de bronze à Teahupo’o

La Réunionnaise, tombeuse de Vahine Fierro en huitième, a remporté la petite finale olympique face à Brisa Hennessy. Après être passée tout près d’une qualification en finale, elle prend sa revanche sur la Costaricaine, numéro 3 mondiale, et qui l’avait envoyée en repêchage lors du premier tour. À 30 ans, la numéro 1 Française, éliminée en huitième aux JO de Tokyo en 2021, monte donc sur la troisième marche du podium et remporte la première médaille olympique française en surf. Pas la dernière : Kauli Vaast saute tout juste dans la passe pour disputer l’or ou l’argent face à Jack Robinson.

12.66 contre 4.93. Cette victoire très nette de Johanne Defay, 30 ans, et actuelle 6e du classement WSL, est des plus prometteuses avant la dernière étape du Championship Tour, la Fiji Pro, qu’elle a déjà remportée en 2016. Surtout, cette médaille de bronze pourrait permettre à la France de finir première nation du surf dans ces JO. Le Brésil, médaillé de bronze avec Gabriel Medina et qui a qualifié sa surfeuse Tatiana Weston-Webb pour la finale, est aussi assurée de repartir avec deux médailles. Reste à savoir de quel métal.