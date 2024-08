Un vol Air France revient à Tahiti après un incident « mineur »

Le vol Air France 029 qui avait quitté Tahiti-Faa’a ce matin à 9 heures a dû rebrousser chemin après que l’équipage ait détecté une odeur de brûlé. Il s’agissait d’un trolley chauffant pour les repas à bord. Les passagers sont hébergés dans des hôtels de Tahiti en attendant la reprogrammation du vol.

Grosse frayeur en fin de matinée à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, lorsque l’on a appris que le vol Air France à destination de Los Angeles et Paris,qui avait décollé en retard à 9 heures, revenait à Tahiti. On parlait alors d’un départ de feu à bord, maîtrisé, mais les procédures de sécurité imposent au capitaine de se poser au plus vite. Vers 12h20, l’Airbus A350 est vu en approche de Tahiti, mais remet les gaz, train d’atterrissage toujours rentré. Il fera une autre tentative dans l’autre sens, en raison des vents qui changent de direction rapidement. Un PC de crise a été mis en place, des moyens de secours ont été prépositionnés, notamment des sapeurs-pompiers de Papeete, Pirae, Faa’a et Paea, des associations de sécurité civile et le SAMU.

Alors que la grève des employés d’Aéroport de Tahiti se poursuit sans avancée notable – après une rencontre samedi les grévistes attendent une proposition écrite de la direction – et que les agents de sûreté chargé du contrôle des pasagers, des bagages et du fret à l’embarquement sont toujours majoritairement en grève, la crainte était qu’un départ de feu ait été causé par un élément qui n’aurait pas été détecté dans un bagage, par exemple.

C’est finalement à 13h28 que l’appareil s’est posé, expliquait le secrétaire général du Haut-commissariat Xavier Marotel. En cause, un trolley chauffe-plats qui aurait surchauffé, répandant une odeur de brûlé dans l’appareil.

Les passagers débarqués sont hébergés aux frais de la compagnie dans deux hôtels de Faa’a en attendant la reprogrammation de leur vol, dont l’horaire n’est pas encore connu.