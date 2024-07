Joe Biden renonce à sa candidature à la présidentielle américaine

Le président de 82 ans, en difficulté dans sa campagne face à Donald Trump et invité à se retirer de la course par une partie du camp démocrate, a annoncé qu’il ne briguerait pas un second mandat. Une décision qui intervient trois mois et demi avant le scrutin et une vingtaine de jours avant la convention démocrate qui doit confirmer le candidat.

Dans une lettre ouverte diffusée sur X, l’ancien vice-président de Barack Obama, élu à la Maison Blanche en 2020 face à Donald Trump, a annoncé renoncer à un second mandat. « Bien que j’aie eu l’intention de me représenter, je pense qu’il est dans l’intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l’accomplissement de mes devoirs en tant que président jusqu’à la fin de mon mandat », écrit-il. Depuis le 27 juin, date d’un premier débat direct entre le 46e président des États-Unis et son prédécesseur et concurrent républicain Donald Trump, beaucoup s’interrogeaient sur l’état physique et mental de l’octogénaire. De nombreuses voix démocrates, dont celles de proche alliés, d’élus de premier plan ou de célébrités comme George Clooney, s’était levé pour appeler Joe Biden à mettre fin à sa candidature.

Reste maintenant à lui trouver un remplaçant, avant la convention démocrate de la mi-août à Chicago, qui doit confirmer le choix du candidat pour le scrutin du 5 novembre prochain, comme le rappelle RTL. Le choix de la vice-présidente Kamala Harris parait être, vu les délais, le choix le plus évident. Il est d’ailleurs suggéré par Joe Biden dans un autre message twitter. « Ma toute première décision en tant que candidate du parti en 2020 a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente. Et cela a été la meilleure », écrit-il.