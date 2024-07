Un ‘ava pour accueillir les JO à Teahupo’o

Sportifs, organisateurs, élus et autres officiels étaient réunis ce samedi à Teahupo’o pour une cérémonie culturelle destinée à « bénir » le site de la compétition olympique et faire le lien entre tous les participants. Une autre cérémonie, baptisée « Te mana are nui » et ouverte au public cette fois, doit avoir lieu ce vendredi 26 juillet à Papara, à la veille du lancement de la compétition.

Cérémonie en petit comité, ce samedi à la pointe Fare Mahora. Alors que la gendarmerie commençait, le matin même, son filtrage des entrées de Teahupo’o – seules les porteurs d’une accréditation ou d’un laissez-passer peuvent circuler après la mairie annexe, et la navigation est restreinte à proximité du PK0 jusqu’au 5 août – quelques dizaines de personnes étaient conviés à un accueil traditionnel. Les 48 athlètes en lice pour la compétition, s’ils n’étaient pas tous présents, étaient bien tous sur la liste d’invités, de même que leurs coachs, les représentants du Pays – Moetai Brotherson et Nahema Temarii étaient notamment de la partie – de l’État, avec Éric Spitz ou le commandant de la gendarmerie Grégoire Demezon, du comité d’organisation, des fédérations de surf, et des autres partenaires de l’épreuve olympique.

Au programme : des ‘orero d’accueil, une cérémonie du ‘ava sur la plage, symbole de partage, puis, à bord de bateaux se dirigeant vers la passe de Havae, une cérémonie du Tavai, ou cérémonie de l’eau, à laquelle les surfeurs ont l’habitude de participer pour la Tahiti Pro. Ces cérémonies présidées par Tunui Salmon, faisant le lien entre la mer et la terre et entre les participants, lance les 6 jours d’entrainement avant le début de la compétition, programmée le 27 juillet.

Le lancement des épreuves sera précédé d’une autre cérémonie culturelle, organisée le 26 juillet par le Pays, au parc Atimaono de Papara, pour lancer la Fan Zone où seront diffusées les épreuves. Le 26 juillet est aussi la date de la réelle cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 le long de la Seine.