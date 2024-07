Tahiti face à la Nouvelle-Zélande et au Vanuatu pour se qualifier au Mondial 2026

Le tirage au sort du tournoi de qualification de l’OFC pour la Coupe du monde de football 2026 a eu lieu cette semaine au siège de la Fifa, à Zurich. Les Toa Aito devront affronter les favoris de la compétition lors des phases de groupes entre octobre et novembre. Pas une si mauvaise nouvelle, puisque ce tirage pourrait aider les Tahitiens à se hisser, en mars, jusqu’en finale d’un tournoi qui, pour la première fois, offrira un ticket direct pour la Coupe du Monde ainsi qu’une place en barrages intercontinentaux.

Une opportunité « inédite » pour le football océanien. C’est ainsi que le président de la Fifa Gianni Infantino, a décrit, cette semaine, le tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2026. Le prochain mondial, organisé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, doit, pour la première fois, réunir 48 équipes, contre 32 précédemment. Un nouveau format qui va offrir à l’Océanie une « place assurée » dans les phases finales, alors que la meilleure équipe de l’OFC devait jusqu’à présent jouer de difficiles matchs de barrage intercontinentaux contre des équipes sudaméricaines.

Cette fois, donc, un ticket direct pour le mondial sera offert au gagnant du tournoi de qualification de l’OFC, organisé en trois phases entre septembre et mars prochain. Les équipes les moins bien classées de la zone – Cook, Tonga, Samoa américaines et Samoa – s’affronteront d’abord en septembre pour un premier tour préliminaire. Le gagnant rejoindra les Toa Aito et six autres équipes océaniennes pour un deuxième tour prévu entre octobre et novembre dans un pays pas encore déterminé par l’OFC. C’est le tirage au sort de cette phase de la compétition qui a été effectuée cette semaine à Zurich, au siège de la Fifa. Les participants ont été répartis en deux groupes de quatre équipes. Et Tahiti est tombé sur le nom le plus redouté du chapeau : la Nouvelle-Zélande.

Deuxième place, deuxième ticket ?

Les « All Whites, multiple vainqueur du tournoi et seule équipe de la Confédération océanienne a avoir joué en Coupe du monde, en 1982 et en 2010, avait sorti les Toa Aito dans cette même compétition de qualification à la Coupe du Monde de 2022. Plus récemment, les Kiwis n’avaient fait qu’une bouchée des Tahitiens, battus 5 – 0 en Nations Cup au Vanuatu. Mais se retrouver dans le même groupe que les favoris n’est pas une si mauvaise nouvelle. Les Polynésiens, s’ils réussissent à accrocher la deuxième place du groupe, sont assurés de ne retrouver les Néozélandais qu’en finale du tournoi, et pas en demi. Or, dans le nouveau format de la Fifa, c’est potentiellement deux tickets pour le Mondial qui peuvent être accordés à des équipes d’Océanie. Le finaliste malheureux du tournoi de qualification OFC a lui aussi une chance d’intégrer les 48 équipes présente en Amérique du Nord en 2026, en passant par un Tournoi de barrage intercontinental.

Il faudra donc, quoiqu’il arrive, battre les deux autres pays tirés au sort dans ce groupe B. Il s’agit du Vanuatu, que les Toa Aito avait vaincu 2 à 0 lors de leur dernière confrontation en 2019 ainsi que l’équipe issue du premier tour de septembre, et qui de ce fait réputé la plus faible de la compétition.

Si les Polynésiens se hissent dans les deux premières place du groupe, ils participeront au troisième tour – les demi-finales et la finale – qui n’aura lieu qu’en mars 2025. L’éventuel tournoi de barrage intercontinental, lui, est programmé pour le deuxième semestre 2025, avant le mondial de juin 2026. Un calendrier au long cours, donc, mais Lambert Maltock, vice-président de la Fifa et président de l’OFC a invité les équipes océaniennes à se mobiliser dès à présent lors de la cérémonie organisée à Zurich : « Votre parcours vers la Coupe du Monde 2026 commence aujourd’hui ».