Joinville Pomare devient Pomare XI

Joinville Pomare, ou plutôt le roi Teriihinoiatua Joinville Hinoiariki Pomare XI, et sa principauté, ont éte reconnus diplomatiquement par le roi maori Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, venu de Nouvelle-Zélande à la tête d’une délégation familiale. Un premier pas vers une reconnaissance d’autres monarchies du Pacifique et le rétablissement de la royauté, « un combat noble et légitime ».

Environ 200 personnes s’étaient massées dans l’un des salons de l’hôtel Hilton de Faa’a, ce lundi, pour voir Joinville Pomare signer avec le roi maori un traité diplomatique de reconnaissance mutuelle, prélude à une série de signatures similaires avec d’autres monarchies du Pacifique, affirme le futur Premier ministre de Pomare XI, Gilles Tefaatau, qui s’exprime à sa place car Joinville Pomare ne s’est pas adressé aux médias.

C’est Tunui Salmon, qu’on avait vu apparaître il y a quelques semaines en tant que caution culturelle du projet New Taharaa du groupe City, et promoteur d’un « musée Pomare » sur le site, qui s’est chargé de rappeler la généalogie de Joinville Pomare. L’homme ne fait pourtant pas l’unanimité parmi ses royaux cousins, à commencer par Yvannah Pomare-Tixier qui, dimanche devant les bureaux de vote de Arue, fulminait contre le personnage qu’elle considère comme un « usurpateur » puisqu’il a été adopté. Joinville Pomare s’était déjà autoproclamé roi en 2009 avant de renoncer à utiliser le titre devant l’opposition de la famille (et la réaction mitigée de la population). « Mais Yvannah, elle devrait être heureuse aujourd’hui, parce que vous avez entendu Tunui Salmon, elle est aujourd’hui reconnue comme princesse ! C’est tout à son honneur !» répond Gilles Tefaatau. Et si Joinville Pomare est décrit comme « un homme simple, humble », pour ses fonctions officielles il est, depuis ce lundi, Pomare XI, affirme son entourage.

Le déplacement du roi maori, accompagné de nombreux membres de sa famille, et de plusieurs nobles représentants de Tahiti et des îles, donne donc à cette nouvelle intronisation un poids qui manquait à la précédente, et marque une étape dans les « 40 ans de lutte, de souffrance, de persévérance et de foi » que Joinville Pomare a traversés, a-t-il déclaré dans son discours. Il a insisté sur le pouvoir spirituel et culturel des monarchies autochtones : l’« authenticité culturelle » que veut représenter Pomare XI, « voilà ce que recherchent nos visiteurs au-delà des cocotiers et du sable blanc » et la jeunesse en manque de repères.

Mais Pomare XI ne s’interdit pas de viser la sphère politique, économique et sociale. L’objectif ultime est la transformation de la Polynésie en royaume, « un combat noble et légitime » que l’État et le Pays ont « voulu effacer » ou réduire à une simple « controverse constitutionnelle ». Et surtout, a-t-il répété trois fois, « il est inadmissible que nos familles royales soient pauvres et miséreuses. »