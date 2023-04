Prudence sur le parcours du câblier Lodbrog

Dans le cadre de la pose du câble Natitua le haut-commissariat informe du dispositif de sécurité en pleine mer à respecter lors des opérations du navire câblier Lodbrog. Les usagers de la mer ne doivent pas s’en approcher ni couper sa trajectoire. Retrouvez les consignes à respecter ci-dessous.

Le navire câblier Lodbrog, chargé des travaux en mer, va entamer un périple d’une quarantaine de jours dans le cadre de la pose du câble Natitua Sud entre Tahiti et les Australes. Le démarrage des travaux est prévu le 20 avril. Le convoi partira du bassin de Toahotu (Tahiti) pour relier l’île de Rurutu puis de Tubuai (Australes). La pose du câble exige que le navire Lodbrog n’excède pas une vitesse de 4 nœuds tout en ayant une manœuvrabilité restreinte.

Afin de prévenir tout type d’incident, le haut-commissariat appelle les navigateurs et usagers de la mer à la plus grande prudence et au respect des consignes suivantes :

– Ne pas s’approcher du navire LODBROG à moins de 2 milles nautiques (3,7 kilomètres) hors des lagons ;

– Ne pas croiser la trajectoire du navire (avant et arrière) ;

– En cas de proximité non voulue avec le navire, engager une manœuvre d’évitement, quel que soit la taille de son embarcation ;

– Eviter la pose de palangre à proximité de la trajectoire du navire pendant la durée des opérations ;

– Veiller le canal 16 par VHF ;

– En cas de doutes sur la conduite à tenir, appeler le JRCC sur le canal 16 ou par téléphone en composant le 16 (appel gratuit).

Vous pouvez aussi retrouver les consignes de sécurité par zones réglementées par voie « d’avis aux navigateurs » et « d’annonces phonie par le JRCC Tahiti » (canal 16). Un dispositif de surveillance par satellite est mis en place afin de veiller au bon déroulé des opérations.

