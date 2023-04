Tourisme : des chiffres record en février

L’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) a publié les données chiffrées de la fréquentation touristique en février dernier. Au total, 17 510 touristes ont visité la Polynésie sur ce seul mois, soit 8 500 touristes de plus qu’en février 2022.

L’embellie sur le tourisme se poursuit. En février dernier, 17 510 touristes ont débarqué à l’aéroport de Faa’a selon les chiffres de l’ISPF. Un chiffre en hausse par rapport à 2022 et qui marque un niveau de fréquentation égal à 2019. Une « fréquentation record sur un mois de février » alors même que les vols vers l’Asie n’ont pas repris. L’ISPF note surtout une hausse de fréquentation touristique de la clientèle nord-américaine qui représente 60 % de la fréquentation du mois. Les métropolitains représentent quant à eux 22% des touristes. La clientèle marchande est plus nombreuse avec un bond de 38 % par rapport à 2019 tout comme la clientèle non-marchande qui connaît une hausse de 25 %.

La petite hôtellerie connaît une légère hausse.

Une forte croissance de la clientèle terrestre marchande qui « profite à l’ensemble des hébergements terrestres ». Selon l’ISPF, « sept touristes terrestres sur dix ont déclaré passer au moins une nuit à l’hôtel », et la location touristique continue de se développer rapidement avec trois fois plus de touristes qu’en 2019, pour représenter 15 % de la fréquentation totale contre 6 % en 2019. La petite hôtellerie familiale, attire elle aussi un peu plus de touristes. Elle est passée de 10 % en 2019 à 13 % de la clientèle touristique totale avec 43 % de clients supplémentaires par rapport à février 2019. La durée moyenne des séjours reste plus élevée d’un jour qu’en février 2019 avec 13,5 jours, mais elle recule de 1,3 jour pour les touristes nord-américains. Au total, 237 112 nuitées ont été consommées soit 12 % de plus qu’en février 2019.

Selon communiqué de l’ISPF