Journée mondiale de lutte contre le Sida : dépistage gratuit des IST dimanche à Paofai

Le 1er décembre est la Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida, et c’est l’occasion d’encourager les dépistages des infections sexuellement transmissibles.

L’association Cousins Cousines de Tahiti ainsi que le Centre de consultation des maladies infectieuses se mobilisent pour sensibiliser la population au dépistage des infections sexuellement transmissibles. Le camion du dépistage sera présent dimanche 1er décembre aux jardins de Paofai, de 11h30 à 15h30, accompagné de stands d’information.

Karel Luciani, président de Cousins Cousines, rappelle que près de 40 ans après l’apparition du Sida, a-t-il rappelé, de nombreuses personnes semblent croire qu’on peut en guérir, ce qui n’est pas vrai : on ne peut que prolonger la vie de la personne séropositive, qui devra suivre sa vie durant un traitement contraignant. Il a précisé qu’autour du monde, on note que les plus jeunes se protègent moins lors de rapports sexuels et que les maladies sexuellement transmissibles restent un problème de santé majeur. Ainsi, une simple infection à chlamydiae, facilement traitable, peut mener les femmes à l’infertilité si elle n’est pas soignée. Le préservatif reste la meilleure protection contre les maladies sexuellement transmissibles. De nombreuses structures en proposent même gratuitement.

IST Brochure by Fred Ali on Scribd