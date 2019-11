Ice : « Je suis payé pour leur rentrer dans le buffet », dit Mario Banner

Le commissaire divisionnaire Mario Banner vent debout contre l’ice au fenua. Il a décidé d’en faire son cheval de bataille « Moi je dis trop c’est trop (…) Je suis payé pour leur rentrer dans le buffet ».

Le patron de la DSP assure que « l’intégralité de l’ice est fabriquée dans le sud de la Chine » qui le distribue ensuite en Australie et en Amérique Centrale comme le Panama, le Mexique et le Honduras. La Polynésie est surtout alimentée via les États-Unis. Depuis 2017 ce sont près de 40 kilos d’ice qui ont été saisis, et près de 7 milliards de francs en marchandise et en liquide. Le commissaire divisionnaire estime que malgré toutes les précautions prises, il y a quand même des « échappées (…) personne n’est capable de dire combien, c’est difficile de quantifier ». Mais Mario Banner ne baisse pas les bras devant la montée exponentielle de l’ice au fenua.

« La lutte contre l’ice, c’est l’affaire de tous les Polynésiens »

Ainsi, le commissaire divisionnaire s’est rendu la semaine dernière à la réunion annuelle du Pacific Transnational Crime Network (PTCN) dont la Polynésie fait partie depuis plus d’une dizaine d’années et à laquelle participent une vingtaine de pays du Pacifique. Il a d’ailleurs demandé à ce que l’ice soit inscrit à l’ordre du jour de cette réunion. Mario Banner affirme que Fidji et Tonga sont quelques-uns des Pays touchés par ce fléau avec en tête de liste la Polynésie. Malgré « un pourcentage d’échappées », le commissaire divisionnaire ne baisse pas les bras et se veut offensif. Il appelle tout un chacun à combattre ce fléau.

« Le paka est dépassé maintenant »

L’an dernier la brigade des stupéfiants de la DSP a été doublée mais le commissaire divisionnaire estime que « ce n’est pas suffisant ». Mais quoi qu’il en soit, en janvier prochain, un fonctionnaire de la police bénéficiera d’une formation de maître-chien en métropole. Et ce n’est pas tout, puisqu’une convention avec la Nouvelle-Zélande devrait voir le jour. Il est question notamment de l’achat d’un chien spécialisé dans la recherche de l’ice et le trafic d’argent.