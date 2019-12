Hura Tapairu, un rêve qui se réalise pour 3 amies

Poerava, Tehani et Atea, trois amies décident de monter sur scène lors du Hura Tapairu. C’est la voix encore tremblante que Tehani Malateste affirme « Que d’émotions ! (…) On attend le Heiva maintenant ».

Poerava, Tehani et Atea de retour de leurs études en métropole et passionnées de ‘ori Tahiti, ont décidé de participer au Hura Tapairu. Elles forment donc un groupe et l’appellent « Poehanitea » , la contraction de leurs prénoms. D’autres amies les ont suivies dans cette aventure. La naissance des îles est le thème qu’elles ont toutes les trois décidé d’interpréter sur la scène de la Maison de la Culture-Te Fare Tauhiti Nui vendredi soir. La chef de groupe Tehani Malateste, qui est aussi auteure, explique que le thème choisi est une histoire fictive sur « la naissance d’îles de beauté (…). Une île principale et majestueuse se sentait seule et les dieux lui accordent une faveur et lui donnent des îles sœurs ». Un rêve qui se réalise pour elles, et c’est la voix encore tremblante et pleine d’émotion que Tehani Malateste nous affirme qu’elle « a trouvé cela génial ». Et l’aventure ne s’arrêtera pas là puisqu’elles ont l’intention de participer au Heiva.