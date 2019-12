Hura Tapairu : Tahiti ia Ruru Tu Noa présente un spectacle qui prend aux tripes

Le spectacle du groupe d’Olivier Lenoir, Tahiti ia Ruru Tu Noa, ayant pour thème « Va-Rehu te marama ia mou » (Va-Rehu, quand la lune n’est plus) n’a pas laissé les nombreux spectateurs indifférents. Le thème, qui interpelle l’homme quant à la disparition des astres car « s’il n’y a pas de soleil et de lune, il n’y a pas de vie » et la mise en scène ont pris le public aux tripes.

Le texte écrit par Mirose Paia nous interpelle sur la disparition de la lune et ses conséquences notamment sur la nature environnante : « la naissance, la croissance ou encore la reproduction, l’abondance, la biogenèse n’auraient plus lieu d’exister. La lumière produite par le soleil n’aurait plus aucun sens puisque le soleil et la lune sont liés l’un à l’autre ». Mirose Paia dit « le monde des astres m’interpelle, c’est assez mystérieux pour nous ». Elle voulait aussi, au travers de son texte, sensibiliser les spectateurs au problème climatique.

Le chef de groupe Olivier Lenoir affirme que si le spectacle a ému beaucoup de personnes, c’est aussi grâce à Nanihi Croteau qui s’est occupée de la mise en scène. « Elle est à mes côté, c’est une force, on est complémentaire et c’est ce qui nous a amenés là où on est ce soir, je suis content ». Il assure aussi que c’est un travail de groupe, et que les danseuses étaient « à l’écoute et elles se sont données à fond. C’était facile de travailler avec elles ». Pour le raatira du groupe, il n’y a pas de doute « s’il n’y a pas de soleil et de lune, il n’y a pas de vie (…) il faut respecter et prendre soin de tous ces éléments-là, c’est pour nos enfants ».