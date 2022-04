La compagnie Chanpagne, troupe de théâtre du fenua, jouera Joyeuses Pâques au Tahiti by Pearl Resort les 5, 6 et 7 mai. La pièce créée par Jean Poiret en 1982 a été déclinée de nombreuses fois au théâtre et au cinéma. On promet au public « du rire et des moments de tendresse » dans cette histoire pleine de rebondissements.

Après Les Fourberies de Scapin au mois de janvier, la compagnie de théâtre Chanpagne présente Joyeuses Pâques, une pièce de Jean Poiret créée en 1982. C’est l’histoire d’un couple qui s’aime depuis quinze ans. Madame part en week-end de Pâques seule et Stéphane, « quinquagénaire, décide peut-être de voir si ses charmes agissent toujours », souffle Catherine Chanson. La productrice joue dans la pièce le rôle de cette épouse. Et justement, quelques heures après son départ, « il revient avec une jeune fille à la maison » et c’est à ce moment que sa compagne revient à l’improviste. « Tout le monde se pose des questions : qui est qui? Pourquoi est-elle là? Arrivent d’autres personnages, et dès qu’on a l’impression qu’on a compris, et bien non, il y a d’autres choses qui arrivent. »

« Beaucoup de tendresse » et « un amour de la femme »

Les neuf comédiens répètent depuis trois mois et ont dû s’imprégner des personnages que Catherine Chanson décrit comme complexes : « ils doivent dire une chose en pensant le contraire ». Elle et les deux autres productrices, Kinny Panades et Martine Guichard, ont choisi cette pièce pour son caractère pétillant, comme le veut la tradition de la compagnie. « C’est une pièce pleine de surprises, de quiproquos, de tendresse. On voit que Jean Poiret aime la femme, il y a des amitiés qui se lient, qui pourraient être contre nature, explique la comédienne, il y a beaucoup de tendresse dans cette pièce. Comme souvent, c’est aussi une pièce féministe, souligne-t-elle. Il est temps que la femme ait sa place, et on a une belle relève de jeunes actrices ».

La compagnie Chanpagne, « des idées qui pétillent » Catherine est une ancienne enseignante et directrice d’école. Les trois productrices se connaissent de longue date et la troupe est empreinte d’un esprit de famille… la jeune fille de la pièce est d’ailleurs jouée par sa fille, Heiiti Chanson. Le théâtre est pour elles un outil pédagogique : « Il y a huit ans on s’est regroupées parce qu’il y avait vraiment un vide au niveau des scolaires. J’avais à cœur pour les petits, de leur mettre des paillettes dans les yeux et puis ouvrir l’imagination. Pour les plus grands, tout ce travail de littérature hyper fastidieux à l’école, avec le théâtre ils voient que ces pièces qu’on lit et qui nous ennuient sont très drôles, vivantes, et ça les replonge dans des époques complètement différentes. » https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2022/04/JOYEUSE-PACQUES-3-Catherine-Chanson-Compagnie-Chanpagne.wav