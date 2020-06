Julien Girardot, le photographe qui a répondu à « L’Appel des îles »

Le photographe Julien Girardot fête 10 ans de travail en Polynésie avec une exposition de 36 photographies accrochées à la galerie Winkler, à partir de ce jeudi soir.

L’Appel des îles, c’est le titre de l’exposition qui s’ouvre ce jeudi par un vernissage de 18 à 20 heures à la galerie Winkler, et qui se tient jusqu’au 23 juin. C’est aussi ce qui est arrivé à Julien Girardot, natif de Saint-Malo et fils d’artiste peintre, ses voyages ont fait de lui un photographe reconnu. Il passe d’abord quelques années à suivre les grandes courses à la voile avec son appareil photo. En 2010, il embarque sur le voilier de recherche Tara en tant que cuisinier – ses coéquipiers l’appellent le « cuistographe ». Il y restera 4 ans, et c’est une des expéditions du voilier qui lui fait découvrir la Polynésie. En 2011, à Fakarava, il est l’un des initiateurs du projet Va’a Motu qui aboutira en 2015 à la construction d’une pirogue à voile de 30 pieds destinée au transport lagonaire, pour faire revivre la tradition tout en protégeant l’environnement.

Parallèlement il poursuit son travail de photographe dans les archipels polynésiens. Vous avez sans doute vu ses photos dans National Geographic, Geo, Paris Match, ou encore L’Equipe Mag. Par exemple, ses magnifiques séries sur les cavaliers marquisiens, qui ont fait le tour du monde. Trente-six de ses plus beaux clichés sont exposés à partir de ce soir, et il est possible de commander des tirages auprès de différents laboratoires photos autour du monde, avec qui Julien Girardot a l’habitude de travailler, et de les faire livrer.