Le chanteur français connait un joli succès avec son tube Tahiti, qui vante les beautés du fenua. Le clip, qui met en avant les paysages et l’accueil polynésien, a été visionné 27 millions de fois sur Youtube. De quoi lui valoir un « Single d’Or » qu’il a offert à la compagnie au tiare qui avait sponsorisé sa venue au fenua.

« Un jour j’irai à Tahiti, c’est là que je vivrai ma meilleure vie… ». En pleine crise sanitaire, le refrain a plu en métropole, où la chanson Tahiti connait un joli succès. Le clip, tourné en Polynésie Française en partenariat avec Air Tahiti Nui, frise les 27 millions de vue sur Youtube. Ce qui a valu à KeenV un Single d’Or (15 millions de vues), et peut-être bientôt un Single de Platine. En attendant le chanteur a offert sa récompense Air Tahiti Nui « en l’honneur de cette belle collaboration ».



ATN, qui avait mis à disposition un de ces appareils pour le tournage du clip, voilà un an, ne regrette pas ses choix. « Depuis la sortie du clip en mai 2020, les îles, le soleil et les paysages paradisiaques ont fait rêver plusieurs millions d’internautes et de téléspectateurs à travers la France, explique la compagnie. Sur les réseaux sociaux et dans ses interviews, le chanteur ne tarit pas d’éloges sur « le coin de paradis » qu’est la Polynésie française ». Revenu au fenua en juillet, KeenV ne cachait pas son envie de venir se produire sur scène à Tahiti : « je suis tombé amoureux du pays » expliquait-il à Radio1.