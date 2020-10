Couvre-feu : téléchargez les attestations de déplacement

Le Haut-commissariat a mis en ligne les attestations et les justificatifs de déplacement qui seront nécessaires, à partir de samedi soir, pour circuler entre 21 heures et 6 heures du matin à Tahiti et Moorea.

L’attestation de déplacement dérogatoire (téléchargeable ici) pourra être utilisée dans les cas suivants :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle. Pour des déplacements professionnels quotidiens, l’employeur peut aussi remplir un « justificatif de déplacement professionnel » (téléchargeable ici). Dans ce cas il n’est plus nécessaire de remplir l’attestation de déplacement à chaque trajet.

Déplacement entre le domicile et le lieu d’enseignement et de formation.

Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne ouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant

Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative

Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative

Déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances (aéroport, gare maritime…)

Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie

À noter que les attestations devront quoiqu’il arrivent être remplies en avance, être datées et signées à chaque déplacement pendant le couvre-feu. Seul le justificatif professionnel par l’employeur permet d’éviter de remplir une attestation à chaque déplacement.

