Kelly Asin-Moux donné gagnant à la CCISM

Selon des résultats provisoires dévoilés ce mardi soir, la liste CCISM 2028 l’emporterait avec 1 573 voix, soit 40% des votes. Si ces estimations étaient confirmées vendredi lors de la proclamation des résultats définitifs, Kelly Asin-Moux remplacerait Stéphane Chin Loy à la tête de la chambre.

La journée a été plutôt longue pour la CCISM qui n’imaginait pas que les élections consulaires allaient déplacer autant de foule. On se pressait – et on faisait la queue – dans les bureaux de vote installés dans toutes les mairies du pays ce mardi pour renouveler les 36 élus de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers. Les dépouillements ont commencé à 14h30, et une conférence de presse avec les premières tendances était annoncée à 16 heures ce même jour, puis à 17 heures… Mais ce n’est finalement qu’à 19 heures que ces premiers résultats ont été dévoilés. Il faut dire que dans les mairies planaient parfois, pendant la journée, une certaines désorganisation : les chefs d’entreprises volontaires étaient peu nombreux pour tenir les bureaux, les effectifs municipaux, appelés à la rescousse disaient, dans plusieurs communes, manquer d’informations et de relais auprès de la chambre, les noms de sociétés ou de gérants étaient souvent difficiles à trouver dans les registres électoraux en papier… et par conséquent les files d’attente ont souvent été longues pour aller voter notamment dans le collège des services. Peut-être le signe d’un besoin de modernisation du mode de scrutin de ces élections consulaires, qui se passent, dans beaucoup de CCI régionales françaises, entièrement en ligne.

Même si le taux de participation reste modeste, puisqu’il atteint 13% des inscrits sur la journée, il augmente tout de même de 10,5 points par rapport aux élections de 2018, année où une seule liste était en course.

Stéphane Chin Loy deuxième partout

Cette fois, elles étaient trois. Et c’est donc Kelly Asin-Moux avec sa liste CCISM 2028 qui, d’après ces résultats provisoires, remporte la mise avec 40% des suffrages (1 573 voix). Le directeur général des assurances Generali en Polynésie et ancien président du Cesec est devant dans trois collèges : 38% des voix dans le commerce, 45% dans l’industrie et 47% dans les services… Il est toutefois dernier dans le collège des métiers avec 30% des voix. La liste du président sortant Stéphane Chin Loy, qui concourrait pour un troisième mandat, compte 1 200 voix, soit 31% des bulletins. Ses « entreprises réunies » arrivent deuxième dans les collèges du commerce (33%), dans celui de l’industrie (30%), des services (28%) et des métiers (31%). Quant à Jean-Paul Tuaiva, il sort troisième des urnes avec 1 133 voix, soit 29% des votes, mais il est premier dans le collège des métiers (39%). Difficile, sur la base de ces résultats provisoires, de savoir quel sera la composition exacte de l’assemblée de la CCISM. La commission électorale validera les résultats ce vendredi et annoncera le nom des élus dans la foulée.