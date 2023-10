« Keshi », une pièce créée et présentée en mars dernier par la Compagnie du Caméléon, sera jouée de nouveau au Petit théâtre de la Maison de la culture du 6 octobre au 5 novembre. Une œuvre qui parle de secrets de famille et comment ceux-ci influent sur notre vie.

Mené par les acteurs Tuarii Tracqui, Tepa Teuru, Justine Moulinier et Guillaume Gay, sous la direction de Antonin Chalon et sur un texte de Solenn Denis, Keshi raconte une quête identitaire, celle d’un jeune Polynésien qui va devenir père et qui se pose des questions sur ses origines, notamment sur son père qu’il ne connait pas et dont sa mère ne lui a jamais parlé. Cette œuvre tend aussi à montrer comment les secrets, les non-dits, apportent tensions et violences à l’intérieur des familles et comment cet héritage se transmet de génération en génération, à notre insu.

À l’origine de cette pièce, les ateliers d’écriture organisés par la Compagnie du Caméléon, qui met sur pied plusieurs actions de ce genre dans les maisons d’arrêt de Nuutania et Tatutu, mais aussi dans les quartiers prioritaires, les foyers de jeunes, en collaboration avec la Protection judiciaire de la jeunesse et le Service de probation et d’insertion pénitentiaire. « En organisant ces ateliers d’écriture, on s’est rendu compte que c’était prégnant ici et donc on a eu envie de parler de ces secrets de famille » explique Guillaume Gay qui précise, « ce sont ces ateliers d’écriture qui nourrissent notre créativité. »

Les représentations au Petit Théâtre

– Vendredi 6 octobre à 19h30

– Samedi 7 octobre à 19h30

– Dimanche 8 octobre à 17h

– Vendredi 3 novembre à 19h30

– Samedi 4 novembre à 19h30

– Dimanche 5 novembre à 17h00

Billets en vente dans tout le réseau TicketPacific. Tarifs entre 2 500 F et 4 500 F