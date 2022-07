Kiara Aukara élue Miss Vahine Tane 2022

Miss Vahine Tane 2022 s’appelle Kiara Aukara et elle est originaire de Papara. Elle a été élue au terme d’une soirée qui a compté quatre passages, aussi animée qu’à l’accoutumée par un public endiablé. Cette année le nouveau comité composé d’anciennes lauréates du concours adressé à la communauté transgenre a souhaité véhiculer une autre image : « pas des bêtes de foire » mais « des femmes à part entière ».

Elles ont toutes eu leur quart d’heure de gloire. Les six candidates à l’élection Miss Vahine Tane ont présenté un spectacle à la hauteur des espérances du comité : « prouver à leurs proches qu’elles peuvent aller au bout de ce qu’elles entreprendront ». Du premier passage « excentrique » au bouquet final de la soirée, elles ont enflammé la salle du restaurant Hotu Catering à Punaauia, invitées sur scène par Teddy Teng et Haimanu Tematafaarere. Entre les passages des candidates, Man’s Tahiti, chanteur originaire de Papara défendant la transidentité ainsi qu’une troupe marquisienne sont aussi montés sur scène. Kiara Aukara – candidate n°1 – est élue Miss Vahine Tane 2022 et à ses côtés Nora Tetauira – candidate n°4 – est élue Miss Heiva, Shanna Mahagafanau – candidate n°3 – obtient l’écharpe de deuxième dauphine et enfin la première dauphine est Line Chun – candidate n°5.

Au total six prix ont été décernés, celui du plus beau costume excentrique va à Line Chun – candidate n°5. Celui de la sympathie est attribué à Reva Taerea – candidate n°2. Le prix du plus beau costume traditionnel va à Latika Riveta – candidate n°6.